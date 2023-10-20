Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Леонида Резцова, бывшего мужа спортсменки.

Бывшей спортсменке было 58 лет. Резцов сообщил, что 15 октября ее госпитализировали, а 19 октября она умерла, не приходя в сознание. Причины госпитализации он не уточнил.

Резцова становилась чемпионкой на трех Олимпиадах в двух разных видах спорта. В 1988 году она выиграла золото в эстафете в лыжных гонках. В 1992 году она победила в спринте в биатлоне, а в 1994 году — в биатлонной эстафете. Также Резцова трижды выигрывала золотые медали на чемпионатах мира по лыжам.

В 1992 и в 1993 году Резцова была обладательницей Кубка мира по биатлону. Она — единственная спортсменка, выступавшая под российским флагом, которой это удалось.

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