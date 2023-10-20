Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
Умерла советская и российская лыжница и биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Об этом сообщает „Медуза“.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Леонида Резцова, бывшего мужа спортсменки.
Бывшей спортсменке было 58 лет. Резцов сообщил, что 15 октября ее госпитализировали, а 19 октября она умерла, не приходя в сознание. Причины госпитализации он не уточнил.
Резцова становилась чемпионкой на трех Олимпиадах в двух разных видах спорта. В 1988 году она выиграла золото в эстафете в лыжных гонках. В 1992 году она победила в спринте в биатлоне, а в 1994 году — в биатлонной эстафете. Также Резцова трижды выигрывала золотые медали на чемпионатах мира по лыжам.
В 1992 и в 1993 году Резцова была обладательницей Кубка мира по биатлону. Она — единственная спортсменка, выступавшая под российским флагом, которой это удалось.
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