Полиция разыскивает пропавшего в Виймси Андо

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Андо, который в четверг вечером ушел из дома и не вернулся.

Андо ушел из дома в волости Виймси, сообщив, что идет на работу. В связи с тем, что в последнее время в поведении Андо появились странности, а его автомобиль и мобильный телефон были обнаружены недалеко от дома, родственники сообщили в полицию о его пропаже.

Полиция начала розыск пропавшего, поиски мужчины ведутся на земле (на мотоциклах ATV) и с воздуха с помощью дронов.

Приметы Андо: худощавое телосложение, рост 182 см, седые волосы, короткая стрижка.

Всех, кому известно местонахождение Андо, просят позвонить по телефону 112.

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