Падение цен на немецкие товары стало самым большим с 1949 года

В пятницу Федеральное статистическое управление Германии опубликовало новые данные, согласно которым цены на немецкие промышленные товары упали на 14,7% по сравнению с предыдущим годом.

Основная причина падения – снижение цен на энергоносители. Без учета влияния цен на энергоносители цены на промышленную продукцию Германии за год выросли на 0,8%.

На слабость немецкой экономики указывает и сокращение экспорта: за год экспорт за пределы Евросоюза сократился на 8,7%.