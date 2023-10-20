20.10.2023, 16:18
Падение цен на немецкие товары стало самым большим с 1949 года(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Оптовые цены на товары, произведенные в Германии, упали больше всего с 1949 года, когда начали собирать эту статистику, пишет rus.err.ee.
В пятницу Федеральное статистическое управление Германии опубликовало новые данные, согласно которым цены на немецкие промышленные товары упали на 14,7% по сравнению с предыдущим годом.
Основная причина падения – снижение цен на энергоносители. Без учета влияния цен на энергоносители цены на промышленную продукцию Германии за год выросли на 0,8%.
На слабость немецкой экономики указывает и сокращение экспорта: за год экспорт за пределы Евросоюза сократился на 8,7%.