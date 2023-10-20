За рубежом
20.10.2023, 16:18

Падение цен на немецкие товары стало самым большим с 1949 года

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Siim Lõvi | Delfi Meedia

Оптовые цены на товары, произведенные в Германии, упали больше всего с 1949 года, когда начали собирать эту статистику, пишет rus.err.ee.

В пятницу Федеральное статистическое управление Германии опубликовало новые данные, согласно которым цены на немецкие промышленные товары упали на 14,7% по сравнению с предыдущим годом.

Основная причина падения – снижение цен на энергоносители. Без учета влияния цен на энергоносители цены на промышленную продукцию Германии за год выросли на 0,8%.

На слабость немецкой экономики указывает и сокращение экспорта: за год экспорт за пределы Евросоюза сократился на 8,7%.

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