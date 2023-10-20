Нереально: на возрождение бывшего ДК им. Герасимова в Нарве нужно 12,5 миллионов евро

Годами сообщалось и о фантазиях собственника о создании в „Гераське“ аквапарка, одного из многих так и не построенных нарвских аквапарков. Именно c такой идеей, по словам бывшего мэра Нарвы Катри Райк, к ней год-полтора назад обратился представитель Язычана в Эстонии, руководитель управляющей недвижимостью бывшего ДК местной фирмы.

В начале 2010-х Язычану закрыли въезд в Эстонию. И с тех пор время от времени разве что появлялась информация о запредельных суммах, за которые объект хотели продать: 2 миллиона евро, миллион, к 2019 году превратившийся в 450 тысяч. Город рассматривал возможность выкупить недвижимость, снести здание, оставив только живописные колонны, вписав их в окружающий ландшафт.

Потом была серия пожаров. Они вкупе с прочими общими повреждениями, прежде всего крыши, сделали здание непригодным для какого-либо использования, кроме как под склад, что, говорят, делалось и делается до сих пор.

В 2004 году давно переставшую быть оплотом культурной жизни Кренгольма „Гераську“ купил российский бизнесмен из Твери Гагик Спартакович Язычан. До конца нулевых там периодически проводились разного рода мероприятия, которые, возможно, давали кому-то надежду на перерождение бывшего Дворца культуры в досуговый центр для молодежи, который якобы собирался создать новый собственник.

Поводом для мероприятия, что интересно, было обращение к властям простого нарвитянина, обеспокоенного судьбой бывшего ДК, построенного еще в 1950-х, но уже четверть века находящегося в упадке.

Единственным интригующим моментом в объявлении, приглашающем общественность на обсуждение вопроса, было участие представителя собственника „Гераськи“, о котором в нем говорилось как о некоторой вероятности. Тут же выяснилось, что он не пришел, хотя и звали, а в ходе разговора стало понятно почему: реального плана развития недвижимости у него как не было все эти 20 лет, так нет и сегодня.

Ждать от собственника бывшего ДК им. В. Герасимова развития этой недвижимости – тупиковый путь. Это главное, если не единственное, что можно было вынести из организованного Нарвской горуправой на прошлой неделе обсуждения плачевного настоящего и туманного будущего этого постепенно разрушающегося, наполненного когда-то жизнью объекта.

„Он показал эскизный проект профессионального архитектора – не кто-то там нарисовал. Это был аквапарк. И он хотел, чтобы город его создание профинансировал. Мы ему сказали, что город свои 20-30 миллионов точно на такое не выделит. Он утверждал, что хватит и десяти, что было нелогично, с неба взятая цифра. Потом снова исчез, а затем появилось предложение выкупить здание. Это все контакты с представителем собственника за три последних года“, – рассказала Катри Райк.

Забрать невозможно

Комментируя отсутствие представителя собственника, старший специалист по охране правопорядка Дмитрий Дьяков сказал, что понимает причины его неявки. “Не захотел. Конечно, ему пришлось бы отвечать на все те вопросы, которые вы сейчас задаете“, – сказал Дьяков собравшимся, которых было немало. Большинство интересовало, можно ли как-то воздействовать на собственника, принудить его к развитию недвижимости или забрать здание.

Дьяков объяснил, что нет ничего, что заставило бы собственника быстрее избавиться от „Гераськи“, продать ее по адекватной цене. „Земельный налог ему обходится всего в 400 евро в год, а состояние здания, входы в которое закрыты, угрозы для безопасности прохожих не создает“, – сообщил чиновник, уточнив, что в целом установленные законом обязанности и требования соблюдаются.

Городской архитектор Пеэтер Тамбу много говорил о принципиальной важности защиты собственности в Эстонии, даже такой собственности. По его словам, принудительное отчуждение „Гераськи“ было бы возможно только в случае, если бы она мешала решению вопроса, связанного с государственной безопасностью. О возможности воссоздания городом бывшего ДК во всей его былой красе, таким, каким он был создан 70 лет назад, архитектор предлагает забыть раз и навсегда.

„На строительство (а Тамбу сознательно не использует в данном случае слова „реставрация“ или „реновация“, – прим. авт.) ушло бы примерно 12 миллионов евро, а Нарва никогда не инвестировала такие огромные деньги в какой-то проект. Все, что в городе строится, появляется при очень скромном самофинансировании из горбюджета, иногда оно составляло менее 10 процентов от общей суммы“, – говорит Тамбу.

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