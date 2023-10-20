ИНТЕРВЬЮ | Ведущий британский эксперт по России: Путинский режим — хрупкий. Но Россия не развалится
Достигли ли Россия и Украина тупика в военном противостоянии? Сколько еще может продлиться война? Представляет ли Россия угрозу Латвии? Чем опасно обострение на Ближнем Востоке? Является ли Россия частью Европы? Чем опасна усталость Запада от войны? Об этом и многом другом Delfi поговорил с ведущим британским экспертом по России, доктором наук Марком Галеотти, который принимает участие в экспертной панели под названием „Российский неоимпериализм: внутри- и внешнеполитические последствия“ открывшейся 20 октября Рижской конференции.
Доктор Марк Галеотти — британский историк, преподаватель и писатель. Он автор более чем десятка книг о России, российских спецслужбах, армии и криминалитете. В прошлом году вышла его очередная книга — „Войны Путина — от Чечни до Украины“. Галеотти — почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона (UCL), старший научный сотрудник Королевского Института объединенных служб (RUSI) и ассоциированный научный сотрудник по евроатлантической геополитике британского аналитического центра „Совет по геостратегии“.