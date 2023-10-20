Баскетболистка, родившаяся в США, вызвана в женскую сборную Эстонии

Главный тренер сборной Каспарс Майениекс объявил фамилии баскетболисток, которые примут участие в ближайших отборочных матчах чемпионата Европы. Среди приглашенных баскетболисток есть как опытные игроки, так и те, кто вызван в сборную впервые.

„На этот раз список кандидатов короче, чем в предыдущие разы. Некоторые игроки, например, Анника Кёстер, которая была одним из лидеров женской сборной, завершили карьеру в национальной команде. Кроме того, баскетболистки, играющие в США, из-за занятости в своих командах не смогут принять участие в матчах сборной в ноябре, хотя они и хотели бы ей помочь“, - сказал главный тренер женской сборной Эстонии и добавил: „Нам определенно нужно предпринять следующие шаги в общении с баскетболистками и их университетами, но, к сожалению, начало сезона NCAA и первые отборочные матчи пересекаются, поэтому договориться с университетами не так просто. Но, безусловно, эти отборочные матчи станут хорошим следующим шагом для молодых баскетболисток, которые начали свой путь в национальной сборной в предыдущих отборочных матчах“.

В списке кандидаток на участие в предстоящих отборочных матчей появилось новое имя - Теа Адамс.

„Теа Адамс – новое имя для эстонских любителей баскетбола. Она родилась и долгое время жила в США, играя в студенческой баскетбольной лиге. Ее дедушка и мать – эстонцы, а сама Теа имеет эстонский паспорт.“, - сказал Майениекс.

„После окончания университета Теа Адамс играет в баскетбол на профессиональном уровне, два последних сезона она провела в Европе. В этом году она выступает в женском чемпионате Германии за команду из Леверкузена“.

Говоря о предстоящих отборочных матчах с Данией и Великобританией, главный тренер сборной настроен позитивно и обещает упорную борьбу.