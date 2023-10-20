МОК ответил на слова Путина об этнической дискриминации россиян(7)
Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на заявление президента России Владимира Путина о том, что Олимпийские игры могут использоваться в качестве „этнической дискриминации россиян“. Об этом сообщает AFP.
Путин 19 октября заявил на форуме „Россия — спортивная держава“, что Игры могут использоваться „как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют“.
“Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка в Олимпийскую хартию не связана с этим... Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией“, — заявили в МОК.
В МОК отметили, что „жесткие условия“ в рекомендациях о допуске россиян и белорусов „соответствуют Олимпийской хартии“. Кроме того, в организации заявили, что это реакция „на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии“.
В Олимпийском комитете России еще в марте 2022-го заявляли, что МОК для отстранения спортсменов сослался на предполагаемое нарушение правительством России „олимпийского перемирия“, о котором вообще нет никаких упоминаний в Олимпийской хартии.
В ОКР также неоднократно называли дискриминационными озвученные МОК в марте критерии допуска россиян и на турниры — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях при соблюдении других строгих условий. Рекомендациям МОК последовали не все международные федерации.
12 октября МОК отстранил ОКР за включение в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, назвав это нарушением Олимпийской хартии. ОКР счел санкции МОК контрпродуктивными.
Источник - РБК
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