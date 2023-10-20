Другие виды
20.10.2023, 13:08

Эстонская пара керлингистов возглавила мировой рейтинг

 
Харри Лилль (слева) и Марие Калдвеэ (в центре)
Харри Лилль (слева) и Марие Калдвеэ (в центре)
ФОТО: Salvatore Di Nolfi | AP

Эстонская пара керлингистов Марие Калдвеэ и Харри Лилль поднялась на вершину мирового рейтинга благодаря на турнире Большого шлема Mixed Doubles Superseries в Канаде.

На прошлой неделе эстонская пара в мировом рейтинге занимала четвертое место.

Марие Калдвеэ и Харри Лилль опередили предыдущих лидеров рейтинга Лору Уокер и Кирка Майерса (Канада). Третье место занимает другой канадский дуэт керленгистлв Дженнифер Джонс – Брент Лэинг (Рейтинг).

Главная цель эстонского дуэта - пробиться благодаря чемпионату Эстонии на весенний чемпионат мира, где будут распределяться первые олимпийские очки.

„Конкуренция среди лучших спортсменов очень жесткая. Первые 10-15 команд равны по силам, поэтому в каждой игре нужно выкладываться на все сто, чтобы попасть на Олимпиаду. Если все получится, мы сможем победить. Титульные соревнования заставляют серьезнее тренироваться и мотивируют выкладываться полностью“, - добавила Калдвеэ.

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