Эстонская пара керлингистов возглавила мировой рейтинг

На прошлой неделе эстонская пара в мировом рейтинге занимала четвертое место.

Марие Калдвеэ и Харри Лилль опередили предыдущих лидеров рейтинга Лору Уокер и Кирка Майерса (Канада). Третье место занимает другой канадский дуэт керленгистлв Дженнифер Джонс – Брент Лэинг (Рейтинг).

Главная цель эстонского дуэта - пробиться благодаря чемпионату Эстонии на весенний чемпионат мира, где будут распределяться первые олимпийские очки.

„Конкуренция среди лучших спортсменов очень жесткая. Первые 10-15 команд равны по силам, поэтому в каждой игре нужно выкладываться на все сто, чтобы попасть на Олимпиаду. Если все получится, мы сможем победить. Титульные соревнования заставляют серьезнее тренироваться и мотивируют выкладываться полностью“, - добавила Калдвеэ.

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