ЖУТКОЕ ВИДЕО | 19-летний автогонщик „родился в рубашке“ и выжил в ужасной аварии

В результате аварии у машины Кампиллея практически полностью снесло верхнюю часть, при этом сам гонщик выжил, отделавшись лишь травмой ключицы и переломом бедра. „Без сомнений, это был самый тяжелый день в моей спортивной карьере, – написал Улисес на своей странице в Instagram. – Но сегодня я благодарен лишь за то, что у меня есть возможность писать это. Большая благодарность квалифицированным врачам и всем людям, которые беспокоятся за мое здоровье. И у меня есть 30 дней, чтобы вновь быть в строю“.