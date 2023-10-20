ЖУТКОЕ ВИДЕО | 19-летний автогонщик „родился в рубашке“ и выжил в ужасной аварии
Настоящим счастливчиком оказался 19-летний автогонщик Улисес Кампиллей, принимавший участие в гонке Top Race в Аргентине.
Во время захода в поворот спортсмена „подрезал“ один из соперников, в результате чего автомобиль Улисеса вылетел за пределы трассы и сделал семь-восемь головокружительных кульбитов.
В результате аварии у машины Кампиллея практически полностью снесло верхнюю часть, при этом сам гонщик выжил, отделавшись лишь травмой ключицы и переломом бедра. „Без сомнений, это был самый тяжелый день в моей спортивной карьере, – написал Улисес на своей странице в Instagram. – Но сегодня я благодарен лишь за то, что у меня есть возможность писать это. Большая благодарность квалифицированным врачам и всем людям, которые беспокоятся за мое здоровье. И у меня есть 30 дней, чтобы вновь быть в строю“.
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