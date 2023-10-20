20.10.2023, 13:58
В „Аль-Насре“ теперь два Роналду и оба под 7-м номером
ФОТО: | Scanpix
Сын Криштиану поступил в академию „Аль-Насра“. 13 летний Криштиану Роналду-младший был зачислен в состав команд „Аль-Насра“ U13 и U15. Как и отец, он будет играть под 7-м номером.
Ожидается, что сын форварда сборной Португалии проведет первый матч за „Аль-Наср“ U13 уже на этой неделе, сообщает Sports.ru.
Криштиану Роналду присоединился к основной команде „Аль-Насра“ зимой 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он провел 8 матчей и забил 10 голов.
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