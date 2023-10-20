ФОТО | Maks & Moorits презентовал мясные новинки на осень в ресторане Kogu Resto

Поскольку бренд стремится к тому, чтобы упростить жизнь потребителей своей продукции, на рынке появится уже нарезанные заранее классические кровяные колобки от Maks & Moorits, что делает жизнь едока еще проще. Достаточно поместить кусочки продукта на сковородку, и блюдо с хрустящей корочкой готово.

В этом году бренд Maks & Moorits завоевал три первых места на продовольственной выставке в номинации „Лучший рождественский продукт“. В категории кровяных колбасок лучшими признали колбаски Tooma в натуральной овечьей оболочке, лучшим заливным стал куриный холодец Kanasült от Maks & Moorits, а лучшим рождественским колбасным изделием стала жареная колбаса с луком и сыром от Maks & Moorits.

„Сезон кровяной колбасы, который начинается с первым снегом и заканчивается Рождеством, короток. Опыт показал, что за это короткое время потребители не успевают попробовать различные вариации кровяных колбас, предпочитая вкусы, которые им уже знакомы. Поэтому мы продолжим выпускать те продукты, которые уже давно покорили сердца наших клиентов – кровяную колбасу Memme и кровяные колбаски с нежным вкусом Maitselt Mahedad, которые радуют любителей мясных продуктов уже не один десяток лет“, – сказал Лаанде. В прошлом году кровяная колбаса Memme от Maks & Moorits былаудостоена звания лучшего продукта на всеэстонской продовольственной выставке.

Подтверждением сказанному служит тройное признание, которое получил наиболее устойчивый мясной бренд Эстонии в исследовании рынка Nielsen. Согласно этому исследованию, самыми успешными мясными продуктами на эстонском рынке в 2022 году стали котлеты Kodupihv, копченая колбаса Tooma и шашлык в кефирном маринаде от Maks & Moorits.

„Мы хорошо чувствуем вкусовые предпочтения потребителей. С годами любителей мяса все больше ценят классические и простые вкусы. Мы экспериментировали с экзотическими вариантами, однако пришли к выводу, что они не находят активного отклика у эстонской аудитории. Старая добрая классика – беспроигрышный вариант“, – отметил Меэлис Лаанде, директор по продажам и маркетингу Atria Eesti.

Линейку изделий с соусами Maks & Moorits пополнил „Домашний гуляш“, который может приготовить как начинающий кулинар, так и опытный кулинар. „Подрумяньте, добавьте сливки – и соус готов. Если в это же время отварить картофель, останется лишь подать к столу вкусный ужин“, - говорит директор по продажам и маркетингу компании Atria.

В серии „удобных продуктов“ Maks & Moorits пополнение. На прилавках появится куриное филе бройлера, которое уже нарезано на полоски и приправлено йогуртом и укропом. Это позволит вам сэкономить время и быстро приготовить вкусное рагу, wok, легкую пасту или салат.

Колбаски гриль от Maks & Moorits уже несколько лет остаются самыми продаваемыми в Эстонии в летний период. По словам Лаанде, именно поэтому компания решила порадовать потребителей и в холодное время года. „Колбаски гриль с луком и сыром по-домашнему вкусны и прекрасно подходят для обеда или ужина“, - добавл Лаанде. Эти новые колбаски быстро приготовятся как на сковороде, так и в духовке.

Крупяные колбаски давно стали привычным блюдом на праздничных столах эстонцев осенью и зимой.Теперь любители этого блюда могут отведать крупяные колбаски Maks & Moorits, которые лучше всего обжарить на сковороде и подать с ломтиками жареной картошки и тыквенным или свекольным салатом.

В этом сезоне Maks & Moorits расширил ассортимент готовых блюд, добавив к нему жаркое Peipsiääre в пакете для запекания. „Для потребителя все уже готово, достаточно снять упаковку и поместить мясо в духовку прямо в пакете. Сочный и вкусный результат гарантирован“, - уверяет Лаанде.

„Чтобы в вашем доме поселился дух Рождества, нужно просто приготовить наши ребрышки для запекания Maitselt mahe. Классические ребрышки, приправленные солью, перцем и капелькой чеснока, можно готовить как в духовке, так и на гриле. Сезон гриля не обязательно должен заканчиваться с приходом осени, я уверен, что многие не оставляют любимое занятие и в преддверии Рождества“, – сказал Лаанде.