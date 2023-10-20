„Мы не дадим террористам вроде ХАМАС и тиранам вроде Путина победить“. Байден объяснил, почему США должны помогать Украине и Израилю

В частности, президент США, анонсируя срочный запрос в конгресс о выделении дополнительной помощи Украине и Израилю, заявил, что пусть ХАМАС и Путин представляют разного рода угрозы, все же их объединяет стремление „полностью уничтожить соседнюю демократию“. По словам Байдена, США не могут этого допустить.

Цель существования ХАМАС — разрушение государства Израиль и убийство еврейского народа. Тем временем Путин отрицает, что Украина имеет или когда-либо имела настоящую государственность. Он утверждает, что Советский Союз создал Украину. И всего две недели назад он заявил миру, что если Соединенные Штаты и наши союзники уйдут, то Украине останется, цитирую, неделя на существование.

Президент также подчеркнул, что боевики ХАМАС не представляют интересы палестинцев, а используют мирное население в качестве живого щита. Он добавил, что израильтяне и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и мире. Также президент заявил, что если не остановить „стремление Путина к контролю над Украиной, то он не ограничится только Украиной“.

Знаете, история научила нас, что, когда террористы не платят цену за свой террор, а диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос, смерть и разрушения. Они продолжают. А цена и угрозы для Америки и мира продолжают расти.

Байден пояснил, что за действиями США наблюдают не только союзники, но и противники. Таким образом, считает президент, если Америка перестанет оказывать помощь Украине, а Путин сможет лишить ее независимости, то и другие „потенциальные агрессоры во всем мире обретут смелость попытаться сделать то же самое“. Именно поэтому, считает Байден, та помощь, которую США оказывают союзникам, является „мудрой инвестицией“, благодаря которой Америка поколениями будет получать „дивиденды для своей безопасности“.