Сводка за сутки: пять ДТП, девять пьяных водителей, скользкие дороги

Вчера в 7.10 в Таллинне на Нымме теэ 45-летний мужчина за рулем фургона Citroen Jumper сбил 64-летнего мужчину, выбежавшего на проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Пешехода доставили в больницу. ДТП расследуется.

В 11:49 на улице Парги в Йыгева 38-летний мужчина въехал на мопеде в припаркованный автомобиль Subaru XV. Водитель мопеда был доставлен в больницу.

В 15:03 в Выру на улице Крейцвальди 52-летний мужчина на автомобиле Škoda Fabia въехал в автомобиль Renault Trafic, которым управляла 47-летняя женщина, совершающая левый поворот. Водителя Renault доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 15:46 в Таллинне на шоссе Раннамыйза 21-летний мужчина въехал на автомобиле Audi A3 в автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный в той же полосе с включенной аварийной сигнализацией, за рулем которого находился 85-летний мужчина. 78-летнюю женщину, находившуюся на пассажирском сиденье Volkswagen, доставили в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

В 16:39 на лесной дороге в волости Куусалу по предварительным данным, 40-летний мужчина, управляющий автомобилем Toyota, столкнулся с 59-летним велосипедистом, который не справился с управлением, врезался в заднюю часть автомобиля и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.

Дорожные условия 20.10.2023

По данным синоптиков, ночью на северном побережье продолжит идти сильный мокрый снег, а температура воздуха и дорог по всей Эстонии опустится до минусовой. Риск скользких дорог особенно высок ночью и утром! В течение дня дорожные условия останутся особенно зимними в северной части Эстонии, где ожидается усиление снегопада. Департамент транспорта призывает участников дорожного движения быть осторожными, особенно тех, кто не успел сменить летние шины на зимние.

Ограничения дорожного движения 20 октября: