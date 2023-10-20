Сводка за сутки: пять ДТП, девять пьяных водителей, скользкие дороги(1)
Вчера произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. От управления транспортными средствами были отстранены 9 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
Вчера в 7.10 в Таллинне на Нымме теэ 45-летний мужчина за рулем фургона Citroen Jumper сбил 64-летнего мужчину, выбежавшего на проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Пешехода доставили в больницу. ДТП расследуется.
В 11:49 на улице Парги в Йыгева 38-летний мужчина въехал на мопеде в припаркованный автомобиль Subaru XV. Водитель мопеда был доставлен в больницу.
В 15:03 в Выру на улице Крейцвальди 52-летний мужчина на автомобиле Škoda Fabia въехал в автомобиль Renault Trafic, которым управляла 47-летняя женщина, совершающая левый поворот. Водителя Renault доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
В 15:46 в Таллинне на шоссе Раннамыйза 21-летний мужчина въехал на автомобиле Audi A3 в автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный в той же полосе с включенной аварийной сигнализацией, за рулем которого находился 85-летний мужчина. 78-летнюю женщину, находившуюся на пассажирском сиденье Volkswagen, доставили в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.
В 16:39 на лесной дороге в волости Куусалу по предварительным данным, 40-летний мужчина, управляющий автомобилем Toyota, столкнулся с 59-летним велосипедистом, который не справился с управлением, врезался в заднюю часть автомобиля и упал. Велосипедиста доставили в больницу.
Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.
Дорожные условия 20.10.2023
По данным синоптиков, ночью на северном побережье продолжит идти сильный мокрый снег, а температура воздуха и дорог по всей Эстонии опустится до минусовой. Риск скользких дорог особенно высок ночью и утром! В течение дня дорожные условия останутся особенно зимними в северной части Эстонии, где ожидается усиление снегопада. Департамент транспорта призывает участников дорожного движения быть осторожными, особенно тех, кто не успел сменить летние шины на зимние.
Ограничения дорожного движения 20 октября:
На Таллиннской кольцевой дороге Лагеди в направлении Юри (4-й км) 9:00 до 20:00 будут осуществляться строительные работы по установке фундамента дорожного знака. На время работ полоса закрыта, а ограничение скорости составляет 70 км/ч.
На трассе Таллинн-Палдиски в Клоога (37 км) будет проходить ремонт железнодорожного переезда. На время работ поочередно будет закрыто одно направление движения, а ремонт завершится вечером 20 октября в 18:00.
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