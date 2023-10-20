Следователи о выходе из строя эстонско-финского кабеля связи: это точно рук дело человека, но указывать на возможного виновника пока рано(13)
В четверг правительство получило от органов безопасности обзор состояния расследования подводных кабелей связи в Балтийском море. Результаты на данный момент показывают, что выход из строя эстонско-финского кабеля связи вызван действиями человека.
19 октября эстонские следователи совместно с Финляндией и ВМС Эстонии завершили необходимые процессуальные действия по расследованию поломки эстонско-финского кабеля связи.
Результаты расследования пока показывают, что выход из строя эстонско-финского кабеля связи вызван действиями человека. Дальнейшее расследование выяснит, обосновано ли подозрение и возник ли разрыв из-за халатности или по какой-то другой причине.
Поскольку первичные доказательства по эстонско-финскому кабелю собраны, можно как можно скорее приступить к планированию ремонта кабеля, которое, надеются, будет готово уже на следующей неделе. Судно для ремонта кабеля в настоящее время помогает выявить поврежденный участок и собрать доказательства.
Хотя и эстонским, и финским следователям известно о кораблях, находившихся в этом районе, работа по установлению их связи с инцидентом все еще ведется, и пока рано указывать на возможного виновника. Также пока нельзя подтвердить, что это было сделано намеренно, в том числе с целью нанести ущерб критически важной инфраструктуре.
В ходе уголовного производства следователи также проверят кабель связи Эстония-Швеция, поскольку предварительные данные свидетельствуют о том, что ущерб мог быть техногенным, но это должно быть уточнено в ходе разбирательства.
„Я благодарен нашим следователям и экспертам, а также финским коллегам, которые интенсивно работали в море последние три дня. Я доверяю экспертам, которые выясняют правду“, - заявила премьер-министр Кая Каллас.
Услуги связи в Эстонии всегда были максимально гарантированы. Если морские кабели оборвутся, можно использовать альтернативные рабочие морские или сухопутные кабели, идущие в Латвию. Всего у нас имеется девять различных соединений для продолжения работы службы связи: семь морских и два сухопутных кабеля.
Государственный прокурор Трийну Олев сообщила, что, несмотря на шторм, точное место и степень повреждения кабеля были установлены благодаря эффективному сотрудничеству с Департаментом оборонной полиции, военно-морскими силами Эстонии и Финляндии, а также оператором кабеля связи.
„На данный момент сбор доказательств в море завершен, и, проанализировав их, мы должны в ближайшее время получить больше информации о том, что это за ущерб и как он мог быть причинен. Завершение работ на месте означает, что ремонтные работы на кабеле связи можно планировать дальше“, - сказала Олев.
„Сейчас мы прорабатываем разные версии, и в ходе процедуры продолжим проверять все важные обстоятельства, в том числе связанные с судами, которые находились в этом районе в момент событий. В рамках того же уголовного процесса мы сможем оценить и дело, связанное с кабелем связи между Эстонией и Швецией, поскольку обстоятельства повреждения кабелей связи между Эстонией-Финляндией и Эстонией-Швецией схожи“, - сказала Олев.
Олев добавила, что и в случае с кабелем связи между Эстонией и Швецией необходимо проверить, что могло стать причиной повреждения, и собрать доказательства того, является ли или нет ущерб делом рук человека.
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