ФОТО | „Барселона“ сыграет один из важнейших матчей сезона в форме с логотипом Rolling Stones

Как сообщает Spotify, спонсор „Барселоны“, это сделано в честь выхода нового альбома Rolling Stones „Hackney Diamonds“, который запланирован на 20 октября. В этом году исполняется 18 лет со дня выхода последнего альбома Rolling Stones.

Первое „Эль Класико“ в сезоне 2023/24 между „Барселоной“ и „Реалом“ состоится в следующую субботу, 28 октября, в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

„Барселона“ занимает третье место в таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко, „Реал“ лидирует - 24 очка.

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