20.10.2023, 07:47
ФОТО | „Барселона“ сыграет один из важнейших матчей сезона в форме с логотипом Rolling Stones
ФОТО: | Scanpix
Футбольный клуб „Барселона“ проведет матч чемпионата Испании против мадридского „Реала“ в форме с логотипом британской рок‑группы Rolling Stones.
Как сообщает Spotify, спонсор „Барселоны“, это сделано в честь выхода нового альбома Rolling Stones „Hackney Diamonds“, который запланирован на 20 октября. В этом году исполняется 18 лет со дня выхода последнего альбома Rolling Stones.
Первое „Эль Класико“ в сезоне 2023/24 между „Барселоной“ и „Реалом“ состоится в следующую субботу, 28 октября, в рамках 11-го тура чемпионата Испании.
„Барселона“ занимает третье место в таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко, „Реал“ лидирует - 24 очка.
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