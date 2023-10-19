ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (603-й день) | Страны ЕС продлили временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года

Украинский генштаб косвенно подтвердил циркулировавшие два дня сообщения о новом десанте на левый берег Днепра; ISW считает, что о серьезном плацдарме речи не идет

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, запрещающий деятельность религиозных организаций с управляющими центрами в стране-агрессоре. Он направлен против бывшей УПЦ МП.

Украинские фермеры и правительство заявили, что из-за сильно подорожавшей логистики экспорт украинской сельхозпродукции становится убыточным

Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров военного назначения, в том числе дронов или их компонентов, сообщил замминистра торговли страны

Посол США в Будапеште провел экстренное совещание послов всех стран НАТО, а также Швеции, в связи со встречей премьер-министра Венгрии с Путиным.

Страны Евросоюза продлили временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года.

Российские войска, по данным разведки Украины, потеряли под Авдеевкой более 60 единиц техники.

Байден попросит конгресс выделить 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.