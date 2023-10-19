Каллас в Париже: лучшая возможность предсказывать будущее — создавать его самим(4)
Премьер-министр Каллас выступила в среду на конференции, посвященной 70-летию известного французского новостного журнала L’Express, и получила из рук министра Франции по европейским делам Лоуренс Бун европейскую премию L’Express.
Свое заключительное слово на конференции премьер-министр Каллас посвятила вопросам будущего Европы. „Лучшая возможность предсказывать будущее — создавать его самим. Наша Европа — то, что никогда не будет достроено до конца. После каждого кризиса, после каждого расширения, после опыта формирования каждого нового поколения Европа должна снова и снова создавать себя“, — подчеркнула Каллас. По словам премьер-министра, это необходимо для того, чтобы Европейский союз оставался для людей значимым и близким. Это необходимо, чтобы не только предлагать надежду на лучшее будущее, но и на самом деле менять жизнь людей к лучшему.
В своем выступлении премьер-министр Каллас подчеркнула, что для достижения стабильного мира необходимо устранить „серые зоны“ в безопасности Европы. „Серые зоны разжигают конфликты и подвигают диктаторов на завоевания. Россия должна проиграть свою последнюю колониальную войну. Место Украины — в Европейском союзе, а после войны — и в НАТО“, — сказала она.
Эстония всегда очень активно поддерживала расширение Европейского союза. „В обсуждениях расширения Европейского союза не должно быть места для страха. Мы должны бояться страха, а не перемен. Расширение ЕС — нелегкая перемена. Однако в конечном итоге она несет экономическое процветание и расширение демократических ценностей и свобод — рост благополучия каждого из нас“, — отметила Каллас.
Также Каллас призвала слушателей не предаваться любимому развлечению Брюсселя, то есть обсуждениям необходимости институциональных реформ ЕС. „В следующем году исполняется 20 лет с момента присоединения Эстонии к Европейскому союзу. Учредительные договоры ЕС с тех самых пор выражают готовность к расширению. Нам необязательно их снова пересматривать“, — заявила Каллас. „Я уверена, что как союз мы успешно справимся с расширением. Предыдущий опыт расширения показал, что присоединение к ЕС способствовало росту экономики новых стран-участниц и помогло значительно повысить их достаток, от чего выиграл весь союз в целом“, — добавила она.
Конференция, посвященная 70-летию французского новостного издания L’Express, называлась „Вчера было хорошо, завтра будет лучше“ (C’était bien avant, ça sera mieux demain). Мероприятие собрало именитых представителей мира политики, культуры, науки и бизнеса. В ходе него Каллас получила европейскую премию L’Express (Prix de L’Europe). Каллас удостоилась премии за защиту демократии и свобод, поддержку Украины и смелость быть женщиной в политике. Премию премьер-министру Эстонии вручила министр Франции по европейским делам Лоуренс Бун.
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