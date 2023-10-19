Каллас в Париже: лучшая возможность предсказывать будущее — создавать его самим

Свое заключительное слово на конференции премьер-министр Каллас посвятила вопросам будущего Европы. „Лучшая возможность предсказывать будущее — создавать его самим. Наша Европа — то, что никогда не будет достроено до конца. После каждого кризиса, после каждого расширения, после опыта формирования каждого нового поколения Европа должна снова и снова создавать себя“, — подчеркнула Каллас. По словам премьер-министра, это необходимо для того, чтобы Европейский союз оставался для людей значимым и близким. Это необходимо, чтобы не только предлагать надежду на лучшее будущее, но и на самом деле менять жизнь людей к лучшему.

В своем выступлении премьер-министр Каллас подчеркнула, что для достижения стабильного мира необходимо устранить „серые зоны“ в безопасности Европы. „Серые зоны разжигают конфликты и подвигают диктаторов на завоевания. Россия должна проиграть свою последнюю колониальную войну. Место Украины — в Европейском союзе, а после войны — и в НАТО“, — сказала она.

Эстония всегда очень активно поддерживала расширение Европейского союза. „В обсуждениях расширения Европейского союза не должно быть места для страха. Мы должны бояться страха, а не перемен. Расширение ЕС — нелегкая перемена. Однако в конечном итоге она несет экономическое процветание и расширение демократических ценностей и свобод — рост благополучия каждого из нас“, — отметила Каллас.