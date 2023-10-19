НАТО усиливает патрулирование в Балтийском море. Певкур: это не означает увеличение военной угрозы

В НАТО объяснили, что усиливают патрулирование из-за недавних подводных повреждений кабелей и газопровода, пишет Rus.err.ee.

Усиленные меры НАТО включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов, самолетов и дронов Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS), также направляются четыре тральщика НАТО.

Министр обороны Ханно Певкур сказал, что решение НАТО увеличить патрулирование как на море, так и в воздухе в регионе Балтийского моря показывает бдительность союзников и готовность действовать.

„Это решение не означает увеличения военной угрозы. Однако оно подтверждает крепкие союзнические отношения и тот факт, что НАТО считает безопасность критически важной инфраструктуры очень важной“, - сказал Певкур.

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