НАТО усиливает патрулирование в Балтийском море. Певкур: это не означает увеличение военной угрозы(3)
В четверг вечером Североатлантический альянс (НАТО) объявил, что направил подразделение из четырех тральщиков в регион Балтийского моря, два тральщика прибудут в Эстонию в пятницу.
В НАТО объяснили, что усиливают патрулирование из-за недавних подводных повреждений кабелей и газопровода, пишет Rus.err.ee.
Усиленные меры НАТО включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов, самолетов и дронов Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS), также направляются четыре тральщика НАТО.
Министр обороны Ханно Певкур сказал, что решение НАТО увеличить патрулирование как на море, так и в воздухе в регионе Балтийского моря показывает бдительность союзников и готовность действовать.
„Это решение не означает увеличения военной угрозы. Однако оно подтверждает крепкие союзнические отношения и тот факт, что НАТО считает безопасность критически важной инфраструктуры очень важной“, - сказал Певкур.
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