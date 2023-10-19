ОФИЦИАЛЬНО | Календарь этапов ЧМ по ралли на 2024 год: Эстонию заменит Латвия

Хотя это не было секретом, но теперь появилось официальное подтверждение, что один из этап ЧМ по ралли в следующем году в Эстонии не состоится. Ралли Эстонии было частью календаря ЧМ по ралли на протяжении последних четырех сезонов, но в 2024 году чемпионат мира по ралли (WCR) впервые пройдет в Латвии.

Новый сезон состоит из 13 этапов и обычно начинается в конце января с ралли Монте-Карло. За этим последует шведское зимнее ралли в феврале, кенийское ралли в марте, которое в нынешнем сезоне состоялось в июне, и хорватское ралли в апреле. В мае пройдут этапы в Португалии, а в июне этапы ЧМ пройдут в Италии и Польше. Последний раз один из этапов ЧМ в Польша проходил в 2017 году.

Июльский этап, который ранее проходил в Эстонии, впервые состоится в Латвии. С 18 по 21 июля гонки пройдут в окрестностях Лиепаи. Окончание сезона будет таким же, как и в этом году: за Ралли Финляндия последуют Ралли Греция, Ралли Чили, Ралли Центральная Европа и Ралли Япония.