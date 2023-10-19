ОФИЦИАЛЬНО | Календарь этапов ЧМ по ралли на 2024 год: Эстонию заменит Латвия
Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала календарь следующего сезона чемпионата мира по ралли.
Хотя это не было секретом, но теперь появилось официальное подтверждение, что один из этап ЧМ по ралли в следующем году в Эстонии не состоится. Ралли Эстонии было частью календаря ЧМ по ралли на протяжении последних четырех сезонов, но в 2024 году чемпионат мира по ралли (WCR) впервые пройдет в Латвии.
Новый сезон состоит из 13 этапов и обычно начинается в конце января с ралли Монте-Карло. За этим последует шведское зимнее ралли в феврале, кенийское ралли в марте, которое в нынешнем сезоне состоялось в июне, и хорватское ралли в апреле. В мае пройдут этапы в Португалии, а в июне этапы ЧМ пройдут в Италии и Польше. Последний раз один из этапов ЧМ в Польша проходил в 2017 году.
Июльский этап, который ранее проходил в Эстонии, впервые состоится в Латвии. С 18 по 21 июля гонки пройдут в окрестностях Лиепаи. Окончание сезона будет таким же, как и в этом году: за Ралли Финляндия последуют Ралли Греция, Ралли Чили, Ралли Центральная Европа и Ралли Япония.