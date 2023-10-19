„Путин занял сторону Путина“. Почему Москва так заинтересована в израильско-палестинском конфликте

„Никто не заподозрит, что мы хотим кому-то подыгрывать“

В пятницу 13 октября в Бишкеке, во время своей первой заграничной поездки после выдачи ордера Международного уголовного суда на его арест, Путин выступил с речью, значительная часть которой касалась конфликта Израиля и палестинцев. Он начал с того, что Израиль столкнулся „с беспрецедентной атакой, которой в истории не было“, говоря о нападении боевиков ХАМАС на южные районы страны.

Но затем Путин сравнил сектор Газа с блокированным во время Второй мировой Ленинградом и заявил о необходимости создания независимого государства Палестина. При этом, по его словам, причина эскалации конфликта кроется в провалившейся внешней политике США. Израиль же, по мнению Путина, „конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности“, но выход из этой ситуации может быть найден при „посреднических усилиях“.

В качестве такого посредника Путин открыто предложил Россию: „У нас с Израилем сложились очень добрые отношения за последние лет пятнадцать, ну и традиционные отношения с Палестиной. Поэтому нас никто не заподозрит в том, что хотим кому-то подыгрывать“.

В тот же день Россия внесла в ООН проект своей резолюции по прекращению огня в Израиле и Палестине, но он не был принят Советом Безопасности.

После выступления Путина ХАМАС поблагодарил его за поддержку Палестины, а американская газета WSJ вышла со статьей о том, что отношения между Москвой и Тель-Авивом существенно ухудшились на фоне конфликта. Газета отмечает, что Путин был одним из немногих мировых лидеров, кто не позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с атакой ХАМАС.

Западные и российские независимые СМИ обратили внимание на то, что ни в российском проекте резолюции ООН, ни в официальных кремлевских заявлениях не упоминался ХАМАС и, соответственно, не была дана оценка его действиям.