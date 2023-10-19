В оргкомитете ОИ-2024 года прошел новый обыск

Это уже второй обыск в офисе оргкомитета летних Олимпийских игр за последние четыре месяца.

По данным агентства, обыски проводятся в связи с начатым летом текущего года предварительным расследованием дела о „незаконном получении доходов и фаворитизме“. Расследованием, инициированным в 2017 году, занимается Национальная финансовая прокуратура.

Глава финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонерт сообщил, что пока не выявлено какой-либо серьезной коррупции или злоупотребления влиянием.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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