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19.10.2023, 19:18

В оргкомитете ОИ-2024 года прошел новый обыск

 
ФОТО: BENOIT TESSIER | Scanpix

В штаб-квартире Олимпийских игр 2024 года в Париже полиция провела обыск на фоне продолжающегося расследования по подозрению в коррупции, сообщает агентство AFP.

Это уже второй обыск в офисе оргкомитета летних Олимпийских игр за последние четыре месяца.

По данным агентства, обыски проводятся в связи с начатым летом текущего года предварительным расследованием дела о „незаконном получении доходов и фаворитизме“. Расследованием, инициированным в 2017 году, занимается Национальная финансовая прокуратура.

Глава финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонерт сообщил, что пока не выявлено какой-либо серьезной коррупции или злоупотребления влиянием.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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