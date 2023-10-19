ВИДЕО | Судья в Португалии под овации трибун показал белую карточку

Трибуны тут же поаплодировали футболисту, а судья вручил белую карточку – в знак признания честного поступка. Вот как это было:

Действительно, у форварда был классный шанс забить. Но честная игра – еще круче. Рефери показал белую карточку, после чего пожал руку игроку; соперники присоединились.

Дальше Карлос помог травмированному футболисту покинуть поле, чем снова восхитил трибуны.

Зачем нужная белая карточка – больше внимания честной игре

Белая карточка – инициатива ФИФА, хотя об этом не говорилось публично. С ее помощью можно чаще обращать внимание на проявление уважения друг к другу: это касается как клубов, так и персонала в целом. Но это необязательное правило, так что местная федерация сама решает, стоит ли его применять.

Раньше у белой карточки мог быть другой смысл – экс-президент УЕФА Мишель Платини предлагал ввести ее для временного удаления футболиста с поля за споры с судьями на десять минут, как в хоккее. Идея не прижилась.

Задумку ФИФА пока тоже поддержали далеко не все, но в Португалии попробовали.

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