ВИДЕО | Судья в Португалии под овации трибун показал белую карточку
В пятом дивизионе Португалии показали, что такое фэйр-плей. В матче „Уньяу Монтемор“ и „Алькасовенсе“ форвард „Уньяу“ Роберто Карлос при счете 2:0 прессинговал защитника. Тот отдал неточную передачу и захромал, но подхвативший мяч Карлос не стал реализовывать выход один на один, а выбил в аут, пишет Sports.ru.
Трибуны тут же поаплодировали футболисту, а судья вручил белую карточку – в знак признания честного поступка. Вот как это было:
Действительно, у форварда был классный шанс забить. Но честная игра – еще круче. Рефери показал белую карточку, после чего пожал руку игроку; соперники присоединились.
Дальше Карлос помог травмированному футболисту покинуть поле, чем снова восхитил трибуны.
Зачем нужная белая карточка – больше внимания честной игре
Белая карточка – инициатива ФИФА, хотя об этом не говорилось публично. С ее помощью можно чаще обращать внимание на проявление уважения друг к другу: это касается как клубов, так и персонала в целом. Но это необязательное правило, так что местная федерация сама решает, стоит ли его применять.
Раньше у белой карточки мог быть другой смысл – экс-президент УЕФА Мишель Платини предлагал ввести ее для временного удаления футболиста с поля за споры с судьями на десять минут, как в хоккее. Идея не прижилась.
Задумку ФИФА пока тоже поддержали далеко не все, но в Португалии попробовали.
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