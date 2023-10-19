Таллинн предупреждает: вечером ожидаются зимние дорожные условия, утром дороги могут быть скользкими

„Настоятельно просим всех водителей проверить, заменены ли летние покрышки на их автомобилях на зимние, предпочтительно на ламельные. Таллинн начал ежегодную кампанию „Пыль убивает“, призванную обратить внимание всех участников дорожного движения на то, что износ дорог и улиц шипованными шинами ухудшает качество воздуха в городе, а также значительно увеличивает потребность в ремонте дорог“, - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. Он добавил, что в ситуации, когда погода то и дело меняется, водителям лучше не торопиться начинать движение и отвести себе время на адаптацию к зимним дорожным условиям. Также очень важно соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров.

На этой неделе одновременно у всех подрядчиков города прошла проверка техники, используемой ими для зимнего обслуживания дорог, чтобы убедиться в готовности к началу сезона. Всего этой зимой на таллиннских улицах, тротуарах, парковках, пешеходных и велодорожках будет работать 167 единиц техники. Места, недоступные для техники, такие как лестницы, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, будут очищаться вручную несколькими группами рабочих. Подрядчики Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства занимаются очисткой основных магистралей и других важных объектов, а партнеры по обслуживанию городских районов очищают от снега внутриквартальные дороги и небольшие улицы. На начало сезона для профилактической противогололедной обработки в запасе имеется 11 тысяч тонн хлоридов и 1200 тонн гранитной крошки.