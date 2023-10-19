Эстонский борец завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди ветеранов

Липс, выступавший в возрастной группе 46-50 лет и в весовой категории -62 кг, в первом раунде поборол немца Дирка Метдесселя со счетом 10:0. В полуфинале эстонец оказался сильнее американца Дэвида Юлиса, выиграв со счетом 14:2. Липс также одержал уверенную победу в финале (10:0), победив иранца Ахмада Моххамадиса за 45 секунд.

Это уже третья медаль Липса, выигранная на чемпионате мира среди ветеранов. В 2019 году он завоевал серебро, а в 2022 году - золото.

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