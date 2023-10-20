МНЕНИЕ | Наталья Китам: русский язык в школах рассматривается как враг, которого надо победить, но почему-то забывают о необходимости реальной армии

Всем понятно, что реформа в нынешнем виде - это рефлекторная, естественная реакция на страшную войну, развязанную Россией в Украине. Но эмоций и рефлексов мало для успеха, надо знать как суметь его достичь. Достичь мира, единения, а не эскалации напряженности в обществе.

Мы видим, что при этой стратегии человеческих ресурсов хватит на меньшую часть учебных заведений, которым удалось привлечь их первыми. Но переход в этих школах произошел бы и без „реформы“; этот процесс был начат раньше, и мы просто наблюдаем в подаваемой нам конкретной истории успеха ее кульминацию. Это не спущенная сверху разнарядка, не надо приписывать этот положительный результат нынешней политической воле, действиям правящих политиков.

Аргумент 1: Надо просто лучше хотеть, смотрите вот школы, в которых все получилось, никто не жалуется и учителя нашлись, дети учатся, родители довольны.

Эстонский язык в русские школы без эстонцев не экспортируется; этот товар скоропортящийся и неотделимый от носителей языка, как жужжание нельзя отделить от мухи или запах от цветка. С точки зрения менеджмента, русский язык в школах рассматривается как враг, которого надо победить, но почему-то забывают о необходимости реальной армии. Не просто генералов, убежденных в своей победе, а армии. Именно в таких условиях можно будет праздновать победу. Армия эстонских учителей, специалистов, менеджеров. Если это не война и врага нет, то декларативное навязывание и наказания не могут быть эффективной стратегией.

Я хотела бы оттолкнуться от политики и эмоций, обратиться к научным фактам и перейти к управлению процессами. Оказаться в естественной языковой среде — это единственное, что работает, как и движение — это единственное, что тренирует мышцы. Самые надежные варианты среды — учеба или дружба с эстонцами.

Еще есть шанс вырулить, может быть один из последних, если хотим вырулить с минимальными потерями и положительным результатом. “Это не ветер дует потому, что ветки деревьев качаются, а совсем наоборот“. В изучении языка почему-то это не так очевидно - все взоры устремлены на листья, от которых все ждут, что они вызовут ветер перемен.

Я как-то говорила о 2 сказках, в которых находятся две социальные группы: У эстонцев русские дети - это Nukitsamees - мальчик с рожками, которого надо забрать у его родственников - лесных чудищ, отпилить рожки, помыть, одеть, накормить, научить говорить. Ну а русские живут в сказке “Морозко“, где мачеха обижает бедную сироту - падчерицу и отправляет ее в лес на погибель, но усердную и скромную Настеньку находит Морозко, а потом награждает ее, оставив мачехину дочку ни с чем.

Хотя ответ на вопрос „почему“ они не нужны, мне кажется, тут очевиден — потому что их, русскоговорящих, и, собственно, русский язык, глубоко в душе все же считают врагами (государства, государственного языка, демократии), а с врагами не дружат и в переговоры не вступают. С ними борются, воюют. Не могут даже допустить мысль, что выучить эстонский и быть на равных на рынке труда - это реальная цель и для детей, и для родителей, и для учителей, их искреннее желание. Любые вопросы, замечания, предложения воспринимаются как саботаж и сопротивление.

Эффективные стратегии достижения этой цели существуют, более того, их можно создавать ВМЕСТЕ с носителями русского языка, но почему-то считается, что то, что сейчас планируется, и так сработает, и другие стратегии не нужны.

Так что же, единая образовательная система и система подготовки педагогов невозможна? Возможна! Более того, это достойная и единственно правильная цель, и она вполне достижима в нашей ситуации с теми ресурсами — человеческими и финансовыми, которые у нас есть сейчас.

Личные истории успеха иноязычных детей в эстонских школах — это совершенно другая история; это не результат реформы и не залог ее успеха. Если бы это можно было бы повторить, если бы повсеместно была бы демографическая возможность, было бы естественное распределение 10% меньшинства, которое легко и органично интегрируется в 90% большинства, то не нужна была бы никакая реформа, и русские гимназии стояли бы в одном ряду с английскими, немецкими, финскими, украинскими, как школа-оазис, созданная волей заинтересованных родителей для своих 2-3-язычных детей.

В какой бы из сказок мы не жили, пора возвращаться в реальность. Тут не так волшебно, зато больше возможностей влиять на будущее.

Мы имеем дело с конфликтом парадигм и методов, властью мифологического мышления.

Следует освободиться от мифов и определиться с методами. Это задача для менеджера, перед которым стоит четко обозначенная цель, даны сроки и ресурсы.

Политики-сказочники эту задачу не решают, а проваливают.

„Легко критиковать, но предлагаю посмотреть на вещи объективно. Что вы предлагаете в ответ на инициативы министерства образования и науки?“

Позвольте мне выделить два слабых момента в этой программе.

Во-первых, установленные сроки. Они настолько жёсткие, что даже неподготовленный наблюдатель понимает: это слишком быстро. Когда возникают споры по этому поводу, сторонники быстрых сроков говорят: „Где вы были последние 30 лет? Всё это должно было быть сделано давно“. Они, по сути, тем самым признают, что такой амбициозный план следовало бы реализовывать шаг за шагом десятилетиями, а не пытаться воплотить его всего за два года.

Во-вторых, требование к уровню знания эстонского языка – C1. Это представлено как единственное и достаточное условие для преподавания в основной школе и гимназии на эстонском языке. Однако в реальности сдача экзамена на уровень C1 не гарантирует успешное преподавание на эстонском языке. Это также не обеспечивает интеграцию русскоязычного педагога в эстонскую профессиональную среду, общение с коллегами на этом языке и применение современных методик, которые используются в эстонских школах. Качество речи, ясность высказывания, необходимые для понимания учеником, особенно если он не владеет эстонским языком хорошо, тоже становятся под вопросом.

Мы столкнулись с целью, на выполнение которой явно не хватает времени. К тому же, это не та цель, которую нужно было ставить с самого начала. Это не реформа, это просто недоразумение. И такое разочарование ждёт нас на протяжении ближайших лет: понимание, что это не сработает.