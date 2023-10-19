Итальянский футбольный тренер: „Советую игрокам заниматься сексом быстро, с минимумом усилий“

По мнению 54-летнего Конте, футболисты не должны воздерживаться от секса перед играми, но должны делать это в экономном режиме.

„В период соревнований половой акт не должен длиться долго, нужно прилагать как можно меньше усилий, оставаясь при этом под своим партнером“, — сказал Конте в эфире итальянского телешоу Belve.

„Будучи бывшим футболистом, я обладаю опытом, который могу передать. Дело не в том, что можно устанавливать ограничения или запрещать определенные ситуации, но, безусловно, совет в преддверии матча состоит в том, чтобы прилагать как можно меньше усилий. Как это компенсировать? Минимально возможные усилия означают пассивность, поэтому другой участник должен быть очень активным“, — добавил безработный тренер.

Конте также рекомендует отказаться от секса на одну ночь. „Если это будет не жена, то игрок начнёт испытывать стресс и усиленно стараться“.

Конте в качестве игрока „Ювентуса“ пять раз выигрывал чемпионат Италии и по одному разу — Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Став тренером, он трижды приводил „Ювентуса“ к победе в Серии А и выигрывал чемпионат Италии с „Интером“ и чемпионат Англии с „Челси“.

Последним местом работы Конте был „Тоттенхэм“, где он проработал два сезона, не сумев завоевать трофеев и „Тоттенхэм“ разорвали с тренером контракт по обоюдному согласию.

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