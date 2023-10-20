Вы уже пробовали блюда с новым Зеленым знаком? На что стоит обратить особенное внимание в меню Таллиннской недели ресторанов

„Зеленый знак принес нам пользу: многие гости следят за тем, чтобы еда была экологичной, и такой образ мышления помогает ресторанам также уделять ей больше внимания. Чем более осведомлены гости, тем больше ресторанов хотят предлагать экологичную еду. Приятно видеть, что потребители действительно замечают знак и часто делают выбор блюд, основываясь на нем“, – комментирует Эрик Таммелехт, директор ресторана Rudolf, и добавляет, что ресторанам с верным настроем получить Зеленый знак просто: „Обязательное условие для получения Зеленого знака – использовать и предлагать органические и экологически чистые продукты питания. Мышление устойчивого ресторана должно быть более глубоким, и желание обеспечивать устойчивое развитие должно исходить от владельцев заведения“. Однако у ресторана Rudolf еще больше планов в отношении устойчивого развития: „Мы хотим привнести экологичность и в бар, на экологичности основаны и наши коктейли. В ресторанном мире важно думать не только о еде, но и о предлагаемых напитках, о том, как сделать их более экологичными. Тут мы еще находимся в стадии разработки“.