Вы уже пробовали блюда с новым Зеленым знаком? На что стоит обратить особенное внимание в меню Таллиннской недели ресторанов
С конца прошлого года некоторые блюда, предлагаемые в ресторанах Таллинна, cтали получать Зеленый знак. Что это за знак, и как он смог изменить происходящее в ресторане?
Зеленый знак появился в сотрудничестве Центра стратегического управления Таллинна и фирмы Civitta, которые разработали экологические критерии ресторанной еды. Впервые Зеленый знак был присвоен блюдам, предлагавшимся на Таллиннской неделе ресторанов в конце прошлого года. За год число таких ресторанов почти удвоилось, и сегодня блюда с Зеленым знаком можно найти в ANNO, Barbarea, Elevant, Fotografiska, Gourmet Coffee Kadriorg, Lee, Lore Bistroo, MOON, NOA, Orangerie, Paju Villa, Peet Ruut, Platz, Rado, Restoran Võru, Rudolf, Sakura Resto, Salt, Scheeli, Snoob resto, Stenhus, ÜLO, Vana Toomas restoran. В том числе в рамках нынешней Таллиннской недели ресторанов, которая пройдет 1-7 ноября.
Что такое экологичная еда?
Зеленый знак присваивается ресторанным блюдам, которые соответствуют как минимум одному критерию: веганская пища, органическая пища, мясо травоядных или диких животных, экологичная рыба. При этом в веганской пище не должно быть никаких ингредиентов животного происхождения, то есть мяса, яиц и молочных продуктов, а также других продуктов животного происхождения, таких как желатин и мед. Растительная пища является экологически чистой, поскольку для ее выращивания требуется значительно меньше пахотных земель по сравнению с выращиванием животной пищи. В результате негативное влияние продуктов растительного происхождения обычно значительно меньше, чем продуктов животного происхождения: влияние продуктов растительного происхождения на климат, а также другое воздействие на окружающую среду на единицу продукции обычно ниже.
Органические продукты питания – это продукты, которые производятся и готовятся в соответствии с требованиями органического земледелия. Энергопотребление органического производства на единицу продукции в среднем на 21 % ниже по сравнению с энергопотреблением для обычных продуктов питания. Нагрузка питательных веществ на окружающую среду ниже, потому что объем удобрений, используемых в органическом земледелии, меньше, а органические удобрения разлагаются медленно.
Пастбищные овцы и коровы экологически безопасны, потому что животные в основном пасутся на постоянных пастбищах, и этот метод управления сохраняет природное разнообразие этих пастбищ. Кроме того, почва пастбищ поглощает значительный объем углерода из воздуха, и это может сделать углеродный след от говядины и баранины нулевым или даже отрицательным (т. е. поглощение больше, чем выбросы парниковых газов).
Мясо диких животных является более экологичным вариантом, ведь животное растет только за счет природных ресурсов, т. е. для выращивания не производится никаких специальных кормов. Природного происхождения и виды рыб, выловленные из местных водоемов, – Балтийского моря или внутренних водоемов Эстонии. Рыба природного происхождения является более экологически чистой альтернативой, поскольку растет только за счет природных ресурсов, т. е. для выращивания не производится никаких специальных кормов.
Почему важно есть больше экологически чистых продуктов?
Образцом для присуждения Зеленого знака являются Европейский зеленый курс и его стратегия „От фермы до тарелки“, направленная на создание справедливой, здоровой и экологически чистой продовольственной системы. Это означает сокращение использования средств защиты растений, удобрений и антибиотиков, увеличение площади органических земель, улучшение условий содержания животных, более устойчивое потребление продуктов питания, а также сокращение потерь и случаев мошенничества с пищевыми продуктами.
Производство продуктов питания – одна из важнейших сфер деятельности человека. В то же время оно оказывает значительное влияние на окружающую среду. Согласно различным исследованиям, на глобальное производство продуктов питания приходится около 25–35 % выбросов парниковых газов в мире, оно негативно влияет на природное разнообразие и вызывает ряд других воздействий на окружающую среду.
Большинство эффектов связаны со стадией первичного производства еды, поэтому становится все более важно отслеживать происхождение и производство продуктов. Также все большее значение приобретают безопасность пищевых продуктов, короткие цепочки поставок, оценка местного сырья и поддержка местного производителя, особенно в нынешнюю эпоху кризиса.
Поддержка зеленого поворота в целом и бережное отношение к окружающей среде также определены как стратегическая цель в стратегии развития „Таллинн 2035“ и в Климатическом плане Таллинна, они получили и дополнительный импульс от титула Зеленой столицы Европы 2023 года. Таким образом, разработка экологических критериев для ресторанов, а также, например, руководства по экологически чистым мероприятиям – пусть даже, казалось бы, небольшие действия – это шаги к более устойчивому мировосприятию и к более экологичному будущему.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru.