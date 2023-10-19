Бензема грозит судом министру внутренних дел Франции

„Мы рассматриваем иски против этого министра по поводу применения, например, закона о манипулировании дорогой для нашего правительства информацией… и клеветы или даже публичного оскорбления, потому что эта несуществующая связь с „Братьями-мусульманами“, о которой он говорит, явно преподносится как нечто уничижительное. Неприемлемо, чтобы те, кто правит, считали, что им разрешено что-либо делать из чистого оппортунизма“, — приводит слова адвоката Le Parisien.