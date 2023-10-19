Футбол
19.10.2023, 09:49

Бензема грозит судом министру внутренних дел Франции

 
Карим Бензема
Карим Бензема
ФОТО: - | Scanpix

Хью Вижье, адвокат нападающего „Аль-Иттихада“ Карима Бензема, заявил, что форвард может подать в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена из-за слов о связях игрока с террористической организацией.

„Мы рассматриваем иски против этого министра по поводу применения, например, закона о манипулировании дорогой для нашего правительства информацией… и клеветы или даже публичного оскорбления, потому что эта несуществующая связь с „Братьями-мусульманами“, о которой он говорит, явно преподносится как нечто уничижительное. Неприемлемо, чтобы те, кто правит, считали, что им разрешено что-либо делать из чистого оппортунизма“, — приводит слова адвоката Le Parisien.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.

Источник - Чемпионат

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