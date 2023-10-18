За рубежом
18.10.2023, 23:42

В здание Капитолия США проникли протестующие. Они требуют прекратить огонь в секторе Газа

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В здание Капитолия США проникли протестующие, которые требуют прекратить огонь в секторе Газа
В здание Капитолия США проникли протестующие, которые требуют прекратить огонь в секторе Газа
ФОТО: Скриншот | ABC

В здание Капитолия США проникли протестующие, которые требуют прекратить огонь в секторе Газа Об этом сообщает „Медуза“ со ссылкой на ABC News.

Телеканал уточняет, что протестующие — участники движения „Еврейский голос за мир“ (Jewish Voice for Peace), которые придерживаются пропалестинской позиции.

Некоторые из них, как пишет ABC News, держат в руках плакаты с надписями „прекращение огня“ и „дайте Газе жить“. Журналисты ABC News также отмечают, что сотни протестующих также собрались за пределами здания Капитолия в Вашингтоне.Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.


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