18.10.2023, 23:42
В здание Капитолия США проникли протестующие. Они требуют прекратить огонь в секторе Газа(5)
ФОТО: | ABC
В здание Капитолия США проникли протестующие, которые требуют прекратить огонь в секторе Газа Об этом сообщает „Медуза“ со ссылкой на ABC News.
Телеканал уточняет, что протестующие — участники движения „Еврейский голос за мир“ (Jewish Voice for Peace), которые придерживаются пропалестинской позиции.
Некоторые из них, как пишет ABC News, держат в руках плакаты с надписями „прекращение огня“ и „дайте Газе жить“. Журналисты ABC News также отмечают, что сотни протестующих также собрались за пределами здания Капитолия в Вашингтоне.Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.