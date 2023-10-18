В здание Капитолия США проникли протестующие. Они требуют прекратить огонь в секторе Газа

Некоторые из них, как пишет ABC News, держат в руках плакаты с надписями „прекращение огня“ и „дайте Газе жить“. Журналисты ABC News также отмечают, что сотни протестующих также собрались за пределами здания Капитолия в Вашингтоне.Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .