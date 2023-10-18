ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (602-й день) | США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боеприпасами
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
The New York Times: США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боеприпасами
Издание ссылается на двух западных чиновников. Как отмечает NYT, поставка ракет держалась в тайне из-за опасений российской атаки, а также чтобы застать российские войска врасплох.
По данным газеты, США передали украинским военным раннюю версию ракеты, оснащенную кассетной боевой частью, которая содержит 950 суббоеприпасов.
Минобороны РФ заявили, что ВСУ ударили по аннексированному Крыму ракетами из ЗРК С-200
„18 октября текущего года около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет“, - говорится в сообщении российской стороны.
Ранее глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Кара-Кобы в Балаклавском районе сбили ракету, боевая часть которой взорвалась на земле.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО „Гугл“ - российское подразделение Google
В отношении компании объявлено конкурсное производство - это завершающая стадия процедуры банкротства, в ходе которой имущество должника распродают, чтобы отдать вырученные средства его кредиторам.
Суд отвел на конкурсное производство шесть месяцев. Конкурсным управляющим стал Валерий Таляровский. Он должен представить отчет о банкротстве до 17 апреля 2024 года.
В суде Таляровкий сообщил, что требования кредиторов к российской „дочке“ Google составляют 53,6 миллиарда рублей. Среди голосующих кредиторов заявлена Федеральная налоговая служба с требованиями на 19,6 миллиарда рублей.
ООО „Гугл“ подало заявление о банкротстве в июне 2022 года. В компании заявили, что размер требований кредиторов превышает стоимость активов компании на 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, имущество компании в России, в том числе средства на банковских счетах, арестованы по нескольким искам от телеканалов, требующих восстановить доступ к своим ютьюб-каналам.
В России в отношении Google неоднократно выписывали многомиллионные и многомиллиардные штрафы за отказ удалить „запрещенную информацию“ - в том числе о российском вторжении в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский завершил телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Вот что Зеленский сообщил после переговоров:
Украина высоко ценит военную помощь со стороны Франции. Мы с Президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах для укрепления противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских возможностей Украины. Обсудили черноморский зерновой коридор и пути его защиты, а также следующие раунды переговоров по Формуле мира. Относительно Ближнего Востока мы отметили, что гражданское население должно быть защищено и что дальнейшая эскалация в регионе неприемлема.
В Белгородской области под обстрел попала деревня Дроновка в Грайворонском городском округе, расположенная на границе с Украиной.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
„Пострадавших нет. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор. Оперативные и аварийные службы работают на месте“, - написал губернатор в телеграме.
С начала октября, согласно сообщениям Гладкова, деревня Дроновка не менее шести раз подвергалась обстрелам.
По последним данным, из-за ракетного удара по Запорожью пять человек погибли и пять ранены
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. „Деблокированы из-под завалов тела трех человек, которые считались пропавшими без вести“, - написал он в телеграме. Госпитализированы пять человек.
Патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие „по неизреченному божьему промыслу“ создали „под покровом преподобного Серафима Саровского“
Патриарх Московской и всея Руси Кирилл заявил, что ядерное оружие, разработанное в Сарове в Нижегородской области, позволило России остаться свободной и независимой страной. Об этом он сказал, вручая орден преподобного Сергия Радонежского физику Радию Илькаеву - почетному научному руководителю федерального ядерного центра.
„Радий Иванович - это, я бы смело сказал, великий русский ученый. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатовым. Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима“, - цитирует патриарха ТАСС.
По его мнению, благодаря ядерному оружию Россия осталась независимой и свободной. „Конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну“, - сказал Кирилл.
Серафим Саровский (1754-1833) - основатель и покровитель Дивеевского монастыря. Патриарх РПЦ Кирилл ранее называл Серафима Саровского „покровителем ядерщиков“.
„Для Украины это особо ничего не меняет“. В ВСУ прокомментировали решение российских властей начать патрулирование воздушного пространства над Черным морем
Заявление президента России Владимира Путина о том, что ВКС России начнут патрулировать нейтральную зону воздушного пространства над Черным морем, для Украины „особо ничего не меняет“. Об этом сказал „Украинской правде“ спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
„Россия и так ежедневно угрожает нашей стране различными видами вооружения. <…> С технической стороны, характеристики аэробаллистической ракеты Х-47 „Кинжал“ позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений, акватория Черного моря - это лишь еще одно направление. В то же время российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками“, - сказал он.
По мнению Игната, слова Путина могут быть направлены на страны НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения „Кинжалов“. Он назвал это очередной „путинской страшилкой“.
СБУ утверждает, что атаковала беспилотниками военный лагерь в Курской области
Служба безопасности Украины в ночь на 18 октября атаковала беспилотниками военный лагерь возле аэродрома Халино в Курской области, сообщает „Украинская правда“ со ссылкой на источник в спецслужбе.
По словам собеседника издания, недалеко от аэродрома размещались до трех тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники. В СБУ утверждают, что по лагерю зафиксировано „не менее 18 попаданий дронов“.
Губернатор Курской области Роман Старовойт говорил, что в ночь на 18 октября над регионом сбили шесть беспилотников самолетного типа, еще четыре были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших, по его словам, нет.
Путина попросили прокомментировать слова Байдена о том, что Россия проиграла войну. В ответ президент РФ пригласил американского лидера на чаепитие
„Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение. Пусть садится за блины, приезжает к нам на чаепитие“, - сказал Путин.
„Если проиграна война - ну, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им [США] этот вопрос. Ну смешно!“ - добавил президент России.
„Это создает дополнительные угрозы. Мы сможем отражать эти атаки“. Путин - о поставках Украине американских дальнобойных ракет ATACMS
„Во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создает дополнительные угрозы. Во-вторых, мы конечно сможем отражать эти атаки. Война есть война. Я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется. Но что самое главное - это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Вот об этом можно точно сказать“, - сказал президент.
Госдума одобрила законопроект об отказе от договора о запрете ядерных испытаний
Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщает „Интерфакс“.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий говорил, что Россия собирается отменить ратификацию, но и после этого „продолжит выполнять все свои обязательства по договору, а также соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний“.
Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят в 1996 году Генассамблеей ООН. Россия ратифицировала документ, а США и Китай - нет.
Российские „власти“ аннексированной Херсонской области заявили, что ВСУ обстреляли районную больницу
Глава „правительства“ аннексированной части Херсонской области Андрей Алексеенко утверждает, что в ночь на 18 октября ВСУ нанесли удары по центральной районной больнице города Алешки и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка.
По его словам, в Алешках удар пришел по парковке медицинского транспорта, восемь машин скорой помощи „уничтожены полностью“.
„Уничтожено и здание амбулатории в Новой Маячке, где оказывали помощь жителям многих сел района. Лишь чудом обошлось без жертв“, - написал он.
Суд в Одессе приговорил к пожизненному заключению Кирилла Стремоусова. Он погиб в ноябре 2022 года
Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы Кирилла Стремоусова - бывшего заместителя „главы“ российской администрации аннексированной Херсонской области. Об этом сообщает „Грати“.
Его признали виновным в коллаборационизме, госизмене и госизмене в условиях вооруженного конфликта.
„Грати“ поясняет, что украинские власти официально не подтверждали гибель Стремоусова, поэтому в отношении него продолжалось судебное разбирательство.
О смерти Стремоусова стало известно 9 ноября 2022 года. Новость об этом появилась за несколько часов до официального объявления об уходе российских войск из Херсона. По официальным данным, причиной его смерти стал несчастный случай - машина, в которой ехал Стремоусов, столкнулась с грузовиком.