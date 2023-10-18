ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (602-й день) | США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боеприпасами

В России в отношении Google неоднократно выписывали многомиллионные и многомиллиардные штрафы за отказ удалить „запрещенную информацию“ - в том числе о российском вторжении в Украину.

ООО „Гугл“ подало заявление о банкротстве в июне 2022 года. В компании заявили, что размер требований кредиторов превышает стоимость активов компании на 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, имущество компании в России, в том числе средства на банковских счетах, арестованы по нескольким искам от телеканалов, требующих восстановить доступ к своим ютьюб-каналам.

В суде Таляровкий сообщил, что требования кредиторов к российской „дочке“ Google составляют 53,6 миллиарда рублей. Среди голосующих кредиторов заявлена Федеральная налоговая служба с требованиями на 19,6 миллиарда рублей.

Суд отвел на конкурсное производство шесть месяцев. Конкурсным управляющим стал Валерий Таляровский. Он должен представить отчет о банкротстве до 17 апреля 2024 года.

В отношении компании объявлено конкурсное производство - это завершающая стадия процедуры банкротства, в ходе которой имущество должника распродают, чтобы отдать вырученные средства его кредиторам.

Ранее глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Кара-Кобы в Балаклавском районе сбили ракету, боевая часть которой взорвалась на земле.

„18 октября текущего года около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет“, - говорится в сообщении российской стороны.

Издание ссылается на двух западных чиновников. Как отмечает NYT, поставка ракет держалась в тайне из-за опасений российской атаки, а также чтобы застать российские войска врасплох.

Президент Украины Владимир Зеленский завершил телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Вот что Зеленский сообщил после переговоров:

Украина высоко ценит военную помощь со стороны Франции. Мы с Президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах для укрепления противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских возможностей Украины. Обсудили черноморский зерновой коридор и пути его защиты, а также следующие раунды переговоров по Формуле мира. Относительно Ближнего Востока мы отметили, что гражданское население должно быть защищено и что дальнейшая эскалация в регионе неприемлема.

В Белгородской области под обстрел попала деревня Дроновка в Грайворонском городском округе, расположенная на границе с Украиной.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

„Пострадавших нет. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор. Оперативные и аварийные службы работают на месте“, - написал губернатор в телеграме.

С начала октября, согласно сообщениям Гладкова, деревня Дроновка не менее шести раз подвергалась обстрелам.

По последним данным, из-за ракетного удара по Запорожью пять человек погибли и пять ранены

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. „Деблокированы из-под завалов тела трех человек, которые считались пропавшими без вести“, - написал он в телеграме. Госпитализированы пять человек.

Патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие „по неизреченному божьему промыслу“ создали „под покровом преподобного Серафима Саровского“