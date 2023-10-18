Судья прокомментировал конфликт на расовой почве во время хоккейного матча в Таллинне

Японский хоккеист эстонского клуба Шума Кинебути обвинил латвийского игрока Элвиса Желубовскиса в расистских высказываниях во время матча Балтийской лиги.

Кинебути опубликовал твит, в котором сообщил, что Желубовскис назвал его „китайской обезьяной“. Эти высказывания, по словам хоккеиста, направлены против него лично и против азиатского сообщества, и являются расистскими.

Латвийская федерация хоккея (LHF) требует объяснений от клубов „Пантер“ (Таллинн) и „Мого“ (Рига), оказавшихся в центре скандала.

Согласно твиту Кинебути, инцидент произошел 15 октября в Таллинне. Матч между Panther и Mogo/LSPA закончился победой гостей со счетом 9:2 (3:0, 3:1, 3:1), пишет Rus.delfi.lv.

RusDelfi связались с арбитрами, которые обслуживали данный матч.

„У двух игроков произошла стычка, когда я приехал туда к ним, они уже начали расходиться, я не слышал, чтобы его там как-то оскорбили.

Японский хоккеист мне говорил что-то на счёт этого, но так как мы ничего не слышали, то и наказать его нельзя было. Потом все было спокойно. К нам после игры он не подходил, но, может, к главным судьям подходил“, - сказал один из помощников главного арбитра Юрий Тимофеев.

„Этим вопросом занимается федерация хоккея Латвии. Все комментарии и вопросы пожалуйста к ним“, - ответил главный арбитр встречи Тойво Тилку.

LHF отмечает, что факт нарушения будет проанализирован и получит оценку. Федерация осуждает любые расистские высказывания и будет решительно выступать против подобных нарушений.

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