„Мы делаем всё, чтобы вас вернуть“. Родственники взятых в заложники израильтян рассказали об отчаянном положении своих близких

Со дня того нападения прошло уже более недели. Родственники захваченных в заложники, отчаянно пытаясь получить хоть какую-то информацию о своих родных и близких, используют эти видеосъемки, чтобы попытаться восстановить картину того, что произошло с их близкими. Некоторые высказывают серьезное разочарование тем, что израильские власти пока не сумели достичь никакого прогресса в поиске пропавших.

В таком положении оказался, например, Нир Дарвиш, проживающий в Британии. Его родственники, семья из пяти человек, исчезли после нападения боевиков на кибуц Нахаль Оз.

Судя по видео, Наума Ильякима, его партнершу Диклу Араву, ее 17-летнего сына Томера и двоих дочерей Наума, 15-летняю Дафну и 8-летнюю Эллу, снимали в их собственном доме. Насколько нам известно, девочки приехали в гости к отцу, чтобы отпраздновать 70-летие кибуца.

В понедельник на этой неделе власти уведомили родственников, что Дикла и Томер убиты. Их тела была найдены за пределами кибуца.

Нир Дарвиш говорит, что на нескольких фотографиях, опубликованных ХАМАС, запечатлены Элла и Дафна, находящиеся в плену. Би-би-си не удалось независимо проверить эту информацию.

Во вторник Нир, двоюродный брат Наума, сообщил Би-би-си, что Наум, у которого на видео ранена нога, мертв. На последней фотографии видно, как боевики ведут его куда-то по пыльной дороге.

Нир Дарвиш считает, что сейчас девочки находятся где-то в Газе и что ХАМАС держит их в каком-то туннеле.

„Они сидят [на фотографиях] на матрасе, естественного света нет, так что это стопроцентно происходит в Газе“, — рассказал он Би-би-си.

Он добавил, что между прямой трансляцией того, что происходило в доме, и публикацией фотографий прошло некоторое время, позволявшее боевикам вернуться в Газу.

Нир признался, что видео с девочками разбило ему сердце.