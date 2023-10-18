Удар по больнице в Газе: что известно и каковы последствия

Вечером 17 октября по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар, как утверждается - ракетный. В результате, как сообщают власти Газы, погибли сотни человек. Палестинские группировки ХАМАС и „Исламский джихад“, призанные ЕС, США и Германией террористическими организациями, сразу после случившегося объявили, что причиной гибели людей стал ракетный удар со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ, в свою очередь, сначала ответили, что должны проверить информацию, и лишь после проверки заверили, что не наносили ударов по больнице. По данным израильских военных, трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты террористами группировки „Исламский джихад“ с территории, расположенной рядом с больницей.

Точное число погибших в результате удара по больнице неизвестно. Изначально министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, сообщило о гибели от 200 до 300 человек. По состоянию на утро 18 октября ХАМАС сообщил о гибели 500 человек. Официального подтверждения этих цифр пока нет. По заявлению министерства здравоохранения Газы, в больнице укрывались тысячи человек, вынужденно покинувших свои дома. Независимые международные наблюдатели или расследователи пока не сообщали о получении доступа к месту взрыва.

ЦАХАЛ: Удар по больнице нанес „Исламский джихад“

ЦАХАЛ отверг причастность к ракетному удару по больнице в Газе и заявил, что это сделала группировка „Исламский джихад“. В армии Израиля при этом ссылались на видеосъемку момента запуска ракеты, спутниковые снимки и разведданные.

„Я могу подтвердить, что анализ оперативных систем ЦАХАЛ показал, что ракетный залп был осуществлен террористами в секторе Газа, ракеты летели в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент, когда по ней был нанесен удар. Разведданные из нескольких источников, которые у нас есть, указывают, что именно „Исламский джихад“ несет ответственность за неудачный ракетный запуск, поразившей больницу в секторе Газа“, - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.