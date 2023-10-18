ПОДКАСТ | „О деньгах. Просто!“ - У нас в гостях рекрутер!

Ошибки в переговорах о зарплате, подготовка к переговорам и преодоление отказа.

Нашу беседу мы начали с самого важного и сложного - какие частые ошибки допускают сотрудники, когда начинают переговоры о зарплате? Как готовится к этим самым переговорам? И что делать, если приходится столкнуться с отказом?



Ивина отметила, что запрос на повышение заработной платы, основанный исключительно на повышении цен и инфляции, редко приводит к успеху. Важно аргументировать свой запрос конкретными достижениями и улучшением результатов собственной работы. Ивина также уделила особенное внимание такому термину, как саморефлексия, помогающая обозначить свои сильные и слабые стороны, и служит неким спутником во время подготовки к переговорам, которые, к сожалению, не редко заканчиваются отказом со стороны работодателя. Ивина рассказывает, как важно задавать правильные вопросы и анализировать ситуацию после такого отказа, что в дальнейшем может стать ценным уроком и помочь добиться еще лучших результатов.

Откровенные разговоры с коллегами и обязательное повышение зарплаты.

Далее мы плавно подошли к более острым вопросам, например, какие темы можно обсуждать с коллегами и как поддерживать диалог о заработной плате внутри компании. Ивина поделилась ценными советами по сохранению мотивации, даже если вы узнали, что ваша зарплата ниже, чем у ваших коллег.

Для женщин, возвращающихся на работу после декретного отпуска, Ивина раскрыла небольшой секрет, почему им не стоит волноваться и бояться остаться без повышения зарплаты, которое они пропустили, заботясь о ребенке дома.

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