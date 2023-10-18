18.10.2023, 20:36
МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: часть автоналога можно было бы потратить на ремонт дорог, но, скорее всего, на это не выделят ни цента(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В том, что автомобиль для многих из нас – это символ свободы, нет ничего плохого, пишет для EPL член Центристской партии Лаури Лаатс.
Министр финансов Март Вырклаэв в своей речи перед парламентом 9 октября заявил, что нынешнее правительство не повышает налоги, а наоборот, понижает их. Всего за пару часов до этого заявления Вырклаэв давал на пресс-конференции обзор по автоналогу, который должен принести в казну дополнительные 230 млн евро. С такой же самоуверенностью правительство говорит и о благородных целях этого налога, однако речь никак не идет об экологическом налоге, а скорее о налоге на имущество, способе получить деньги от автовладельцев.