Мнение
18.10.2023, 20:36

МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: часть автоналога можно было бы потратить на ремонт дорог, но, скорее всего, на это не выделят ни цента

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Лаури Лаатс
член Рийгикогу (Центристская партия)
„Долг за ремонт дорог вырос более чем до 4 млрд евро, но, скорее всего, ни цента из поступлений от налога на автомобиль до сферы дорожного строительства и ремонта не дойдет“.
„Долг за ремонт дорог вырос более чем до 4 млрд евро, но, скорее всего, ни цента из поступлений от налога на автомобиль до сферы дорожного строительства и ремонта не дойдет“.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В том, что автомобиль для многих из нас – это символ свободы, нет ничего плохого, пишет для EPL член Центристской партии Лаури Лаатс.

Министр финансов Март Вырклаэв в своей речи перед парламентом 9 октября заявил, что нынешнее правительство не повышает налоги, а наоборот, понижает их. Всего за пару часов до этого заявления Вырклаэв давал на пресс-конференции обзор по автоналогу, который должен принести в казну дополнительные 230 млн евро. С такой же самоуверенностью правительство говорит и о благородных целях этого налога, однако речь никак не идет об экологическом налоге, а скорее о налоге на имущество, способе получить деньги от автовладельцев.

Какую проблему решит автомобильный налог?

Глядя на коммуникацию правительства, возникает стойкое ощущение, что к аудитории обращаются с тем расчетом, что ее представители – кучка простодушных, которым можно говорить все, что угодно.

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