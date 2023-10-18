Об Анетт Контавейт снимут документальный фильм

Подготовка фильма „Анетт“ началась еще в начале этого года, когда Контавейт еще вела ожесточенные бои на теннисном корте, но в ней начало созревать решение покончить со спортом.

„Мы наблюдали за одной из самых любимых спортсменок Эстонии на крупных соревнованиях, но мы также видели рутинность и одиночество, присущие такой жизни“, - заявил режиссер Каупо Круузиаук в пресс-релизе. „Это уникальная возможность внимательно наблюдать за абсолютной вершиной теннисного мира и почувствовать, какой будет жизнь Анетт теперь, когда окружающая ее среда меняется“.

„Огромное спасибо Тармо Сумбергу, который долгое время был менеджером и сторонником Анетт, а также большое спасибо матери Анетт и первому тренеру Юлле Милк. Большую поддержку также оказали последний тренер спортсменки Торбен Бельц и агент Джонатан Даньер де Вейжи“, - добавил Круузиаук.

Фильм об Анетт Контавейт должен выйти в прокат осенью 2024 года. Режиссер и продюсер — Каупо Круузиаук, оператор Айво Ранник, который работал с таким проектом как „Год, полный драмы“. Производством документального фильма занимается Flo Film, исполнительным продюсером является Катре Ратассепп.

Документальный фильм „Анетт“ впервые получил грант Эстонского института кино на разработку в начале этого года, а согласно оглашенному вчера решению, еще и грант на производство. Эстонский культурный фонд и частные спонсоры также поддержали разработку данного фильма.

Предыдущий документальный фильм Каупо Круузиаука „Машина Фауст“ изображал талантливого музыканта и композитора Марию Фауст. Объединение кинопрессы Эстонии признал этот фильм лучшим эстонским фильмом 2022 года, а на гала-концерте EFTA 2023 он был признан лучшим эстонским документальным фильмом. В прошлом Каупо Круузиаук снял, среди прочего, документальные фильмы об актере и музыканте Петере Волконски („Последний принц“, 2018) и шахматисте Яане Эльвесте („Игрок“, 2008).

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