Полиция разыскивает пропавшего в Ласнамяэ Олега. Он может находиться в Таллинне или Нарве

Последний раз Олега видели 12 сентября в столичном районе Ласнамяэ, и с тех пор родственники потеряли с ним связь. Телефон мужчины выключен.



Полиция проверила различные места и пообщалась с близкими пропавшего, но никто не знает, где он может находиться. Олег может передвигаться в Таллинне или Нарве, но не исключены и другие регионы.



Его рост около 170 см, телосложение худощавое.



Полиция просит всех, кто видел Олега или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.