ЧП и криминал
18.10.2023, 13:37

Полиция разыскивает пропавшего в Ласнамяэ Олега. Он может находиться в Таллинне или Нарве

 
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 36-летнего Олега.

Последний раз Олега видели 12 сентября в столичном районе Ласнамяэ, и с тех пор родственники потеряли с ним связь. Телефон мужчины выключен.

Полиция проверила различные места и пообщалась с близкими пропавшего, но никто не знает, где он может находиться. Олег может передвигаться в Таллинне или Нарве, но не исключены и другие регионы.

Его рост около 170 см, телосложение худощавое.

Полиция просит всех, кто видел Олега или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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