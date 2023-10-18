18.10.2023, 13:37
Полиция разыскивает пропавшего в Ласнамяэ Олега. Он может находиться в Таллинне или Нарве
Последний раз Олега видели 12 сентября в столичном районе Ласнамяэ, и с тех пор родственники потеряли с ним связь. Телефон мужчины выключен.
Полиция проверила различные места и пообщалась с близкими пропавшего, но никто не знает, где он может находиться. Олег может передвигаться в Таллинне или Нарве, но не исключены и другие регионы.
Его рост около 170 см, телосложение худощавое.
Полиция просит всех, кто видел Олега или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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