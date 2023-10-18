Кылварт отвергает обвинения: предлагая место в школе, город Таллинн учитывает домашний язык ребенка

Кылварт опроверг утверждения, что после перехода русскоязычных школ на эстонский язык обучения дети с родным эстонским языком будут направлены в первые классы школ, переходящих на эстоноязычное обучение, то есть прежних школ с русским языком обучения. „Эти обвинения, мягко говоря, прискорбны и порождают ненужный страх, что сегодня не должно быть ничьей целью. Наша цель ясна – перевести учебу в школах и детских садах на эстонский язык таким образом, чтобы качество образования минимально пострадало как для детей с родным эстонским, так и русским языками“ - подчеркнул Кылварт.

Кылварт пояснил, что действующим законом действительно предусмотрено, что в первую очередь ребенку должна быть предложена школа, находящаяся максимально близко к дому, которая после перехода может оказаться школой, в которой обучение ведется преимущественно на русском языке. Однако это нерациональный подход. „Таллинн неоднократно указывал на то, что это нелогично и неразумно. К сожалению, Министерство образования и науки ответило нам, что закон следует исполнять именно так. Мы не согласны с таким подходом и ищем решение, которое позволило бы родителю сообщать, хочет ли он, чтобы его ребенок ходил в эстонскую школу или в школу, переходящую на эстонский язык обучения“, – пояснил Кылварт. Он также добавил, что город будет предлагать родителям исчерпывающие консультации, чтобы помочь им найти наилучшее решение для своих детей.

Мэр также отметил, что Таллинн составил собственную программу действий по переходу на обучение на эстонском языке и вкладывает средства в изучение учителями языка и обучающих методик. „В переходе на обучение на эстонском языке есть проблемные моменты, и это ни для кого не секрет. Однако Таллинн сделает всё возможное, чтобы все дети получили качественное образование на эстонском языке“, - сказал Кылварт.

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