Футбол
18.10.2023, 12:14

Бензема обвинили в связях с террористами

 
Карим Бензема
Карим Бензема
ФОТО: FAYEZ NURELDINE | Scanpix

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что футболист Карим Бензема имеет связи с террористической организацией.

Бензема, выступающий за футбольный клуб „Аль-Иттихад“, ранее разместил в одной из соцсетей пост в поддержку жителей Газы, сообщает Sportmail.

„Господин Карим Бензема имеет печально известные связи с организацией “Братья-мусульмане““, — приводит слова министра издание Marca.

Обладатель награды „Золотой мяч“ пополнил состав действующего чемпиона Саудовской Про-Лиги летом 2023 года. Бензема перешел из „Реала“, он подписал контракт до июня 2026 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.


Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии