Бензема обвинили в связях с террористами

Бензема, выступающий за футбольный клуб „Аль-Иттихад“, ранее разместил в одной из соцсетей пост в поддержку жителей Газы, сообщает Sportmail.

„Господин Карим Бензема имеет печально известные связи с организацией “Братья-мусульмане““, — приводит слова министра издание Marca.

Обладатель награды „Золотой мяч“ пополнил состав действующего чемпиона Саудовской Про-Лиги летом 2023 года. Бензема перешел из „Реала“, он подписал контракт до июня 2026 года.

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