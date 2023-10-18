18.10.2023, 12:14
Бензема обвинили в связях с террористами
ФОТО: | Scanpix
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что футболист Карим Бензема имеет связи с террористической организацией.
Бензема, выступающий за футбольный клуб „Аль-Иттихад“, ранее разместил в одной из соцсетей пост в поддержку жителей Газы, сообщает Sportmail.
„Господин Карим Бензема имеет печально известные связи с организацией “Братья-мусульмане““, — приводит слова министра издание Marca.
Обладатель награды „Золотой мяч“ пополнил состав действующего чемпиона Саудовской Про-Лиги летом 2023 года. Бензема перешел из „Реала“, он подписал контракт до июня 2026 года.
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