Скандал! Хоккеист эстонского „Пантер“ обвинил латвийского игрока в расистских высказываниях

Кинебучи опубликовал твит, в котором сообщил, что Желубовскис назвал его „китайской обезьяной“. Эти высказывания, по словам хоккеиста, направлены против него лично и азиатского сообщества, и являются расистскими.

Согласно твиту Кинебучи, инцидент произошел 15 октября в Таллине. Матч между Panther и Mogo/LSPA закончился победой гостей со счетом 9:2 (3:0, 3:1, 3:1), пишет Rus.delfi.lv.

Федерация намерена получить объяснения от игроков и представителей клубов и отправить отчет будет направлен в Международную федерацию хоккея (IIHF) в рамках программы Integrity.

Mogo/LSPA обвинения Кинебучи отрицает. Клуб признал, что Желубовскис дважды „послал“ японского хоккеиста, но не использовал расистские высказывания. Это, по данным клуба, может подтвердить арбитр Юрий Тимофеев.

LHF отмечает, что факт нарушения будет проанализирован и получит оценку. Федерация осуждает любые расистские высказывания и будет решительно выступать против подобных нарушений.

В турнирной таблице Mogo/LSPA занимает второе место среди девяти команд (12 очков в восьми матчах). Panter, единственная эстонская команда на турнире, находится на седьмом месте с четырьмя очками.

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