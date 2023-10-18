ХРОНИКА ДТП | На пешеходном переходе столкнулись велосипед и электросамокат

В 07.25 произошло ДТП в Валгаском уезде в волости Тырва на 25-м километре шоссе Валга-Уула. 61-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Kia, уснула и, съехав с дороги, врезалась в дерево. Водителя и пассажира, 69-летнего мужчину, доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 08.00 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке Мяннику теэ и Пярнуского шоссе. 31-летний мужчина на мотоцикле KTM потерял управление и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 10.11 произошло ДТП в Пылваском уезде в волости Ряпина на 21-м километре шоссе Пылва-Карисилла. 35-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Volkswagen Passat, на прямом участке дороги отклонилась влево и съехала в кювет. Водителя Volkswagen доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 13.57 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Нымме теэ, 28. В автобусе Renault Master, которым управляла 70-летняя женщина, упал 11-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу.

В 14.56 произошло ДТП в Харьюском уезде в волости Виймси в Хаабнеэме у дома по Сыпрузе теэ, 45. 74-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Toyota RAV4, съехала с дороги и врезалась в подстанцию. Водителя доставили в больницу.

В 19.42 произошло ДТП в Харьюском уезде в волости Йыэляхтме на 23-м километре шоссе Таллинн-Нарва. 38-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Fantic Motor, потерял управление и на него сзади наехал мотоцикл Fantic Motor, которым управляла 49-летняя женщина. Обоих водителей доставили в больницу.

В 19.53 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Мерепеалсе, 2. На пешеходном переходе столкнулись велосипед, за рулем которого находился 56-летний мужчина, и электросамокат, которым управлял 28-летний мужчина. Обоих мужчин доставили в больницу.

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