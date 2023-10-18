Латвийский клуб выгнал эстонского хоккеиста за нападение на арбитров

Клуб „Балтийские волки“ опубликовал в Facebook сообщение: „Школа хоккея Baltic Wolves приняла оперативное решение о прекращении сотрудничества с эстонским хоккеистом. Хотим подчеркнуть, что участвовавший в конфликте игрок не является учеником нашей хоккейной школы, до сих пор ему была предоставлена возможность играть в турнирах в составе Балтийских волков. Хотя зачинщиком конфликта был не эстонский молодой человек, он обострил ситуацию до неприемлемой. Клуб выражает глубокое сожаление по поводу поведения игрока на поле, осуждаем любое насилие, в честном соревновании это недопустимо. От имени школы приносим свои извинения Hokeja Skola „Rīga“ , судьям, команде Latvijas Hokeja federācija U-15, родителям и всем присутствующим“.

Как пишет Delfi.lv, в конце матча произошла драка, которая началась из-за провокации одного игрока рижской команды. Игрок ударил сзади по ногам эстонского игрока и между спортсменами завязалась драка.

Судьи сразу же пошли разнимать юных хоккеистов. Когда игроков развели, эстонский игрок неожиданно ударил кулаком одного из судей. Затем он ударил еще и второго судью, и судьям пришлось повалить эстонца на лед.

Зачинщик драки получил два крупных штрафа (5+20 и 5+20 минут) за драку и удары по ногами соперника. Наказание для игрока из Эстонии составило 5+20+20+20+20 минут.

В ближайшее время состоится заседание дисциплинарного комитета Латвийской федерации хоккея (ЛХФ), на котором для юных хоккеистов могут назначить еще более жесткое наказание.

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