Палестинцы сообщают о сотнях погибших при ударе по больнице Аль-Ахли в Газе, Израиль обвиняет „Исламский джихад“

Ближневосточный корреспондент Би-би-си Том Бэйтман сообщает со ссылкой на местных жителей, что на территории больницы укрывались сотни вынужденных переселенцев.

По его словам, на фотографиях из Аль-Ахли (Би-би-си пока не может подтвердить их подлинность) видны сцены хаоса: окровавленных и искалеченных раненых выносят на носилках в темноте. На заваленной обломками улице снаружи можно увидеть тела и разбитые автомобили.

Больница Аль-Ахли находится под патронажем Епископальной церкви Иерусалима и Ближнего Востока (входит в Англиканское сообщество церквей).

По словам британско-палестинского хирурга, профессора Гассана Абу Ситта, он оперировал в больнице, когда произошел воздушный удар. Он говорит, что часть больницы загорелась.

Представители Газы уже обвинили в нанесении авиаудара израильских военных и сообщили о гибели по меньшей мере 500 человек.

Армия обороны Израиля сообщила, что по их данным, больница Аль-Ахли была разрушена в результате взрыва ракеты, выпущенной группировкой „Исламский джихад“.

„Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показывает, что террористы совершили ракетный залп в секторе Газа, ракеты пролетали в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара по больнице, — сказано в заявлении израильских военных. — Разведданные из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что именно „Исламский джихад“ несет ответственность за неудачный ракетный запуск, поразившей больницу в секторе Газа“.

Позже во вторник военный корреспондент израильской газеты Times of Israel опубликовал видео с камеры наблюдения, которое, по его мысли, должно подтверждать заявление израильской армии о том, что в больницу Аль-Ахли попала ракета, запущенная из Газы.