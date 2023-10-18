Главный тренер сборной Таиланда о ничьей с Эстонией и разгроме в предыдущем матче со счетом 0:8: игроки привыкли к холоду

Таиланд вышел на матч с Эстонией после тяжелого поражения от Грузии со счетом 0:8. „Мы все с первых минут хотели сражаться [против Эстонии]. Мы боролись, и я этим очень горжусь, потому что у нас есть молодые ребята и новые лица, которые с гордостью носят футболку сборной. За это они получили заслуженный результат“, - сказал главный тренер сборной Таиланда Алешандр Пёлькинг.

Игра между сборными Эстонии и Таиланда была разной. Первый тайм прошел в довольно ровно борьбе, но в перерыве хозяева сделали три замены и взяли игру под свой контроль.

„Мы не стали проводить замены, потому что счет был нормальный, и мы боролись. Но Эстония хорошо начала второй тайм после тройной замены, у нас возникли проблемы, и мы отреагировали. Когда мы совершили свою тройную замену, то стали более уверенными в себе, смогли выйти из-под давления и сравняли счет в матче“, - пояснил главный тренер.

Таким образом сборная Таиланда проиграла предыдущий матч со счетом 0:8, но после этого сыграла с Эстонией вничью 1:1. По словам Пёлкинга, одним из ключевых факторов стала погода, поэтому результат предыдущего матча не показал реального уровня тайских футболистов. „Нам очень трудно играть в такую погоду, было холодно и нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к ней.

Но у нас было три дня, когда наш организм привыкал к холоду. Это одна из причин, почему мы играли лучше - организм игроков привык к холоду, плюс мы привыкли к погоде и скользкому газону. Я очень рад, что ребята показали такую игру и добились ничьей“, - пояснил главный тренер сборной Таиланда.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram