ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (601-й день) | Подоляк: „Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах международно признанных границ Украины“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Украина впервые применила ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.
17 октября ВСУ объявили об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске, занятых российскими военными. В то же время газета The Wall Street Journal сообщила, что во вторник украинские военные впервые применили ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по позициям российских войск.
США официально не сообщали о том, что поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
США передали Украине все обещанные 31 боевой танк M1A1 Abrams.
США уже передали Украине все обещанные 31 боевой танк M1A1 Abrams вместе с запчастями и боеприпасами. Об этом в беседе с „Голосом Америки“ заявил представитель Командования армии США в Европе и Африке, полковник Мартин ОʼДоннелл.
Он также сказал, что все украинские военные, которые проходили обучение на танках Abrams вместе с войсками США в Германии, уже вернулись на родину.
„Мы выполнили свою часть сделки. С этого момента они сами будут определять, когда и где они будут применять эти силы и средства“, — отметил американский военный.
Первые танки американского производства Abrams прибыли в Украину 25 сентября, сообщала газета The New York Times.
ВСУ объявили об ударе по аэродромам в аннексированных Луганске и Бердянске.
Пресс-служба Сил спецопераций (ССО) ВСУ сообщила подробности операции по обстрелу аэродромов Луганске и Бердянске, которые заняты российскими войсками.
Утверждается, что ССО получили информацию о том, что войска РФ разместили на аэродромах „значительное количество“ авиационной и специальной техники, а также боеприпасов. После проверки эти данные и координаты аэродромов были переданы подразделениям ВСУ, которые, как следует из сообщения, в ночь на 17 октября нанесли удар по аэродромам.
В ССО заявили, что в результате удара российские войска „понесли значительные потери“: уничтожены девять вертолетов разных модификаций, специальная техника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы.
Утверждается, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. „Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов“, — заявили украинские спецназовцы.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние удары ВСУ по аэродромам в Луганске и Бердянске, которые заняты российскими войсками.
Новый раздел этой войны (не) официально начат. Сколько ни записывай в „Конституцию России“ оккупированные территории, чтобы „сохранить наследство“ под риском дворцовых переворотов, в конце концов Москве придется признать сложившиеся условия на земле. Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах международно признанных границ Украины. А значит, никакой возможности среднесрочно сохранить за собой Юг, Крым и Черноморский флот. Часы уже пошли в обратном направлении. Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным.
Больше половины российских военных, получивших инвалидность из-за ранений на войне в Украине, лишились рук или ног.
Об этом сообщил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.
„Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это действительно такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно, нет. Потому что основные причины для основного количества инвалидов, связанных с ампутации конечностей, это диабет, это старческие нарушения, это сосудистые отклонения, это люди в возрасте [...] Здесь, конечно, это молодой возраст“, – цитируют российские информагентства выступление Вовченко в Совете Федерации.
Точное число военных с инвалидностью не уточняется. По оценкам Вовченко, 20% военным ампутировали верхние конечности, а 80% остались без нижних.
В конце июня Минобороны России прогнозировало, что около 30% российских военных станут людьми с инвалидностью, и им понадобится высокотехнологичное лечение, в частности протезирование.
В сентябре российские производители протезов в разговоре с Би-би-си сообщали, что общий спрос увеличился примерно на 5 тысяч. До войны протезы рук ежегодно получали 6-7 тысяч человек, ног – около 100 тысяч.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе от договора о запрете ядерных испытаний.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на „Валдае“, что Россия может отозвать ратификацию Договора, чтобы „повести себя зеркально“ в отношениях с США, которые подписали документ, но не ратифицировали его. Тогда же он сказал, что в России проведено „последнее успешное испытание“ „Буревестника“ — ракеты с ядерной силовой установкой.
После этого большинство депутатов Госдумы подготовили законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Второе чтение законопроекта намечено на 18 октября, третье — на 19 октября.
Служба государственной безопасности Латвии расследует возможную причастность рижской фирмы Arta‑F к поставкам обмундирования армии РФ.
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Российские войска атаковали Украину дронами. В Одессе разрушен яхт-клуб.
Войска РФ в ночь на 17 октября запустили по территории Украины шесть ударных дронов типа „Шахед-136/131“, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Все беспилотники были уничтожены.
Украинские военные также сообщили, что с российского Су-34, находившегося над Херсонской областью, была запущена управляемая ракета Х-59, которую также удалось сбить.
Кроме того, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, „зафиксировано применение противником двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении“.
По каким областям Украины российские войска пытались нанести удары, украинские военные не уточнили. Однако известно, что в ночь на 17 октября объявлялась воздушная тревога в Одесской области.
Путин приехал в Пекин. Это вторая зарубежная поездка президента России после выдачи международного ордера на его арест.
Президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Китай, проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном „на полях“ форума „Один пояс один путь“. Об этом сообщает „Интерфакс“.
„Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее, не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — Венгрия“, — заявил Путин в начале встречи.
Президент России предложил Орбану обсудить ситуацию в мире и в Европе, хоть позиции РФ и Венгрии, по его словам, не всегда совпадают, отмечает ТАСС.
Виктор Орбан считается ближайшим союзником Владимира Путина в Европе. В июле 2022 года премьер Венгрии заявил о „провале антироссийской стратегии Запада“ и призвал к переговорам между США и Россией для прекращения войны. В сентябре того же года Орбан призывал снять с РФ санкции.
Орбан в сентябре 2023 года заявил, что правительство Венгрии „не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу“ до тех пор, пока не будут восстановлены языковые права венгерского меньшинства на западе Украины. Он также сказал, что у властей Венгрии нет „непреодолимого желания“ голосовать за вступление Украины в ЕС.
Страны ЕС и НАТО неоднократно критиковали Венгрию за недостаточную, по их мнению, жесткость по отношению к России и Путину. Венгрия — одна из немногих стран ЕС, отказавшихся помогать Украине оружием. Официально в Будапеште объясняли это заботой о собственной безопасности.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал спекуляциями сообщения о том, что Владимиру Зеленскому не согласовали визит в Израиль.
Накануне израильское издание Ynet со ссылкой на источники сообщило, что на прошлой неделе президент Украины хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы выразить свою поддержку. Однако, по данным Ynet, израильская сторона дала Зеленскому понять, что сейчас „неподходящее время“ для такого визита.
„Все эти разговоры спекулятивные и никак не связаны с нашими взаимоотношениями. Не было ни одного официального обращения Зеленского. Я уверен, что во время следующего международного турне такая возможность будет, а израильское правительство не будет иметь никаких возражений“, — заявил Корнийчук (цитата по УНИАН).
По его словам, возможности передвижения украинского лидера в условиях войны ограничены.
США выделили 522 миллиона долларов на закупку оборудования для восстановления и защиты энергосистемы Украины, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей.
„Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы совместно прошли прошлый, самый трудный отопительный сезон в нашей истории. Этой зимой имеем поддержку не только финансовую, но и восстановление энергетики“, — отметил Шмыгаль.
По словам премьера, Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. Также продолжается кампания по защите энергообъектов, добавил он.
Британская разведка: захват Авдеевки российскими войсками в ближайшее время маловероятен
Российские военные, с высокой долей вероятности, начали скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины, в том числе на Авдеевку Донецкой области, говорится в очередной сводке британской разведки.
„Российские войска в Донецке проводят общевойсковое наступление на город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года. Город является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели - установлению контроля над Донецкой областью“, — говорится в сообщении.
Военные с помощью нескольких бронетанковых батальонов пытаются окружить город.
Как утверждают в британском Минобороны, попытка наступления на Авдеевку будет крупнейшей наступательной операцией России, по крайней мере, до конца 2023 года.
Но захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен, считают в разведке.