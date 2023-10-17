ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (601-й день) | Подоляк: „Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах международно признанных границ Украины“

Украина впервые применила ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. 17 октября ВСУ объявили об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске, занятых российскими военными. В то же время газета The Wall Street Journal сообщила, что во вторник украинские военные впервые применили ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по позициям российских войск. США официально не сообщали о том, что поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

США передали Украине все обещанные 31 боевой танк M1A1 Abrams. США уже передали Украине все обещанные 31 боевой танк M1A1 Abrams вместе с запчастями и боеприпасами. Об этом в беседе с „Голосом Америки“ заявил представитель Командования армии США в Европе и Африке, полковник Мартин ОʼДоннелл. Он также сказал, что все украинские военные, которые проходили обучение на танках Abrams вместе с войсками США в Германии, уже вернулись на родину. „Мы выполнили свою часть сделки. С этого момента они сами будут определять, когда и где они будут применять эти силы и средства“, — отметил американский военный. Первые танки американского производства Abrams прибыли в Украину 25 сентября, сообщала газета The New York Times.

ВСУ объявили об ударе по аэродромам в аннексированных Луганске и Бердянске. Пресс-служба Сил спецопераций (ССО) ВСУ сообщила подробности операции по обстрелу аэродромов Луганске и Бердянске, которые заняты российскими войсками. Утверждается, что ССО получили информацию о том, что войска РФ разместили на аэродромах „значительное количество“ авиационной и специальной техники, а также боеприпасов. После проверки эти данные и координаты аэродромов были переданы подразделениям ВСУ, которые, как следует из сообщения, в ночь на 17 октября нанесли удар по аэродромам. В ССО заявили, что в результате удара российские войска „понесли значительные потери“: уничтожены девять вертолетов разных модификаций, специальная техника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы. Утверждается, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. „Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов“, — заявили украинские спецназовцы. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние удары ВСУ по аэродромам в Луганске и Бердянске, которые заняты российскими войсками. Новый раздел этой войны (не) официально начат. Сколько ни записывай в „Конституцию России“ оккупированные территории, чтобы „сохранить наследство“ под риском дворцовых переворотов, в конце концов Москве придется признать сложившиеся условия на земле. Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах международно признанных границ Украины. А значит, никакой возможности среднесрочно сохранить за собой Юг, Крым и Черноморский флот. Часы уже пошли в обратном направлении. Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным.

Больше половины российских военных, получивших инвалидность из-за ранений на войне в Украине, лишились рук или ног. Об этом сообщил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.



„Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это действительно такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно, нет. Потому что основные причины для основного количества инвалидов, связанных с ампутации конечностей, это диабет, это старческие нарушения, это сосудистые отклонения, это люди в возрасте [...] Здесь, конечно, это молодой возраст“, – цитируют российские информагентства выступление Вовченко в Совете Федерации.



Точное число военных с инвалидностью не уточняется. По оценкам Вовченко, 20% военным ампутировали верхние конечности, а 80% остались без нижних.



В конце июня Минобороны России прогнозировало, что около 30% российских военных станут людьми с инвалидностью, и им понадобится высокотехнологичное лечение, в частности протезирование.



В сентябре российские производители протезов в разговоре с Би-би-си сообщали, что общий спрос увеличился примерно на 5 тысяч. До войны протезы рук ежегодно получали 6-7 тысяч человек, ног – около 100 тысяч.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе от договора о запрете ядерных испытаний. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее президент России Владимир Путин заявил на „Валдае“, что Россия может отозвать ратификацию Договора, чтобы „повести себя зеркально“ в отношениях с США, которые подписали документ, но не ратифицировали его. Тогда же он сказал, что в России проведено „последнее успешное испытание“ „Буревестника“ — ракеты с ядерной силовой установкой. После этого большинство депутатов Госдумы подготовили законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Второе чтение законопроекта намечено на 18 октября, третье — на 19 октября.

Служба государственной безопасности Латвии расследует возможную причастность рижской фирмы Arta‑F к поставкам обмундирования армии РФ. Подробнее читайте здесь.

Российские войска атаковали Украину дронами. В Одессе разрушен яхт-клуб. Войска РФ в ночь на 17 октября запустили по территории Украины шесть ударных дронов типа „Шахед-136/131“, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Все беспилотники были уничтожены. Украинские военные также сообщили, что с российского Су-34, находившегося над Херсонской областью, была запущена управляемая ракета Х-59, которую также удалось сбить. Кроме того, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, „зафиксировано применение противником двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении“. По каким областям Украины российские войска пытались нанести удары, украинские военные не уточнили. Однако известно, что в ночь на 17 октября объявлялась воздушная тревога в Одесской области.