Дефицит госбюджета в конце августа составил 1,2% ВВП

Дефицит государственного сектора в целом по сравнению с началом прошлого года увеличился на 369 млн евро из-за ухудшения состояния бюджета центрального правительства. Дефицит государственного бюджета в конце августа составил 666 млн евро, что на 397 млн евро больше, чем годом ранее, из-за более медленного роста налоговых поступлений и более высоких темпов роста расходов.

В конце августа бюджетное положение фондов социального страхования, то есть Кассы здоровья и Кассы по безработице, было профицитным в размере 143 млн евро. Положение бюджета Кассы здоровья за год улучшилось на 17 млн евро, составив 122 млн евро, Касса по безработице к концу августа достигла профицита в 21 млн евро, что совпадает с результатом предыдущего года.