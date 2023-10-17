Министерство экономики: Поврежденная часть эстонско-шведского кабеля связи находится в экономической зоне Эстонии

На прошлой неделе Министерство экономики и коммуникаций и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получили информацию о том, что пропускная способность кабеля связи между Эстонией и Швецией в Финском заливе снизилась.

Место повреждения находится в территориальных водах Эстонии, примерно в 50 км от Хийумаа в сторону Швеции. Кабель принадлежит шведской компании, которая за несколько дней восстановила максимальную пропускную способность кабеля, при этом на непрерывность связи это не повлияло“,

На сегодняшний день министерство пока не знает, чем вызвано падение пропускной способности кабеля. По предварительной информации, оснований связывать выход из строя эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами пока нет. Подобные незначительные неисправности случались с этим кабелем и раньше. И сегодня до сих пор неизвестно, что стало причиной падения пропускной способности кабеля.

„Владелец кабеля занимается его ремонтом, и в ходе этого Эстония, Финляндия и Швеция также сотрудничают с целью выяснить, что могло послужить причиной, и может ли это быть связано с неисправностями в эстонско-финском кабеле связи и газопровода“, - говорится в сообщении Министерства экономики.

По данным Министерства экономики, выход из строя эстонско-шведского и эстонско-финского подводных кабелей не повлиял на работу служб связи Эстонии. Связь обеспечивается в любое время, поскольку Эстония имеет несколько соединений, а в случае отказа можно использовать альтернативные работающие подводные кабели или наземные, идущие в Латвию.