Министерство экономики: Поврежденная часть эстонско-шведского кабеля связи находится в экономической зоне Эстонии(10)
Неисправность эстонско-шведского кабеля связи находится в эстонской экономической зоне, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.
На прошлой неделе Министерство экономики и коммуникаций и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получили информацию о том, что пропускная способность кабеля связи между Эстонией и Швецией в Финском заливе снизилась.
Место повреждения находится в территориальных водах Эстонии, примерно в 50 км от Хийумаа в сторону Швеции. Кабель принадлежит шведской компании, которая за несколько дней восстановила максимальную пропускную способность кабеля, при этом на непрерывность связи это не повлияло“,
На сегодняшний день министерство пока не знает, чем вызвано падение пропускной способности кабеля. По предварительной информации, оснований связывать выход из строя эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами пока нет. Подобные незначительные неисправности случались с этим кабелем и раньше. И сегодня до сих пор неизвестно, что стало причиной падения пропускной способности кабеля.
„Владелец кабеля занимается его ремонтом, и в ходе этого Эстония, Финляндия и Швеция также сотрудничают с целью выяснить, что могло послужить причиной, и может ли это быть связано с неисправностями в эстонско-финском кабеле связи и газопровода“, - говорится в сообщении Министерства экономики.
По данным Министерства экономики, выход из строя эстонско-шведского и эстонско-финского подводных кабелей не повлиял на работу служб связи Эстонии. Связь обеспечивается в любое время, поскольку Эстония имеет несколько соединений, а в случае отказа можно использовать альтернативные работающие подводные кабели или наземные, идущие в Латвию.
„Инциденты, произошедшие за последнюю неделю, демонстрируют уязвимость критически важной подводной инфраструктуры и необходимость решения этой проблемы“, - говорится в заявлении министерства. Правительство выпустило рекомендации для министерств, также планируется ряд дополнительных мер по усилению безопасности критически важной инфраструктуры. Сотрудничество с финскими и шведскими коллегами является для министерства важным в повышении уровня мониторинга и защиты.
Министерство экономики также заявляет, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и ЕС по данному вопросу.
Шведский министр: кабель связи между Швецией и Эстонией также поврежден
Министры обороны и национальной обороны Швеции провели сегодня пресс-конференцию, на которой сообщили, что помимо кабеля связи между Эстонией и Финляндией, поврежден также кабель связи между Эстонией и Швецией.
По словам министра национальной обороны Карла-Оскара Бохлина, причина повреждения пока не ясна. „Можно сказать, что повреждение произошло недалеко от места и времени, где ранее сообщалось о повреждениях, говорит Бохлин, имея в виду повреждение Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией.
По словам Бохлина, Швеция предложила оказать поддержку Финляндии и Эстонии в их работе по выявлению причин повреждения кабелей.