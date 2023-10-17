Авиакомпании пришлось сделать спецрейс для сумоистов из‑за перевеса

По данным авиакомпании, спортсмены забронировали места на двух рейсах, вылетающих из аэропортов Ханеда (Токио) и Итами (префектура Осака). Борцы должны были присутствовать на соревнованиях по сумо на Национальном спортивном фестивале на Осиме. Однако, подсчитав, что каждый борец весит около 120 кг, авиакомпания предположила, что оба рейса не смогут перевезти необходимое количество топлива из-за ограничений по весу. Речь идет о самолетах Boeing 737-800 вместимостью 165 пассажиров, пишет РБК.



Поскольку большим самолетам сложно взлетать и приземляться на Осиме, Japan Airlines решила добавить специальный рейс из Ханеды, чтобы распределить людей. 14 пассажирам было предложено вылететь из Итами в Ханеду, чтобы они могли затем воспользоваться дополнительным рейсом, всего на нем полетели 27 человек. По словам авиаперевозчика, добавление дополнительного рейса из-за ограничений по весу было редким случаем.



Всего около 460 борцов сумо посетили остров, чтобы принять участие в соревнованиях.