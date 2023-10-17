За рубежом
17.10.2023, 18:25

TWSJ: войска Украины впервые ударили по российским позициям тайно доставленными в страну ракетами дальнего радиуса действия

 
На этом снимке, предоставленном армией США, солдаты 3-го батальона 321-го полка полевой артиллерии 18-й полевой артиллерийской бригады из Форт-Брэгга, штат Северная Каролина, проводят испытания ранних версий армейской тактической ракетной системы ( ATACMS ) на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, 14 декабря 2021 года.
На этом снимке, предоставленном армией США, солдаты 3-го батальона 321-го полка полевой артиллерии 18-й полевой артиллерийской бригады из Форт-Брэгга, штат Северная Каролина, проводят испытания ранних версий армейской тактической ракетной системы ( ATACMS ) на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, 14 декабря 2021 года.
ФОТО: John Hamilton | AP

Вооруженные силы Украины 17 октября впервые применили ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по позициям российских войск, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, в последние дни в Украину тайно отправили небольшую партию ракет с радиусом действия около 100 километров.

В сообщении WSJ не уточняется, какие цели поразили ракеты ATACMS. При этом издание отметило, что ВСУ 17 октября объявили об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске, занятых российскими войсками. Российские провоенные телеграм-каналы допускали, что ВСУ могли ударить по аэродрому в Бердянске ракетами ATACMS.

О том, что ВСУ получили и использовали ракеты ATACMS в Украине, также сообщили два анонимных источника Politico.

В российских и украинских телеграм-каналах появились фотографии, снятые, как утверждается, в Бердянске. На фотографиях показаны части ракеты ATACMS.

США официально не сообщали о том, что поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Власти Украины с 2022 года просили, чтобы США передали украинским военным дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. После встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в сентябре 2023 года американские СМИ сообщили, что Байден решил поставить ВСУ немного ракет ATACMS с кассетными боеприпасами, но не стал объявлять об этом публично. Армия США сообщила 3 октября, что готова отправить Украине ATACMS, как только это одобрит Байден.

RusDelfi
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