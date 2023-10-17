TWSJ: войска Украины впервые ударили по российским позициям тайно доставленными в страну ракетами дальнего радиуса действия
Вооруженные силы Украины 17 октября впервые применили ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по позициям российских войск, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, в последние дни в Украину тайно отправили небольшую партию ракет с радиусом действия около 100 километров.
В сообщении WSJ не уточняется, какие цели поразили ракеты ATACMS. При этом издание отметило, что ВСУ 17 октября объявили об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске, занятых российскими войсками. Российские провоенные телеграм-каналы допускали, что ВСУ могли ударить по аэродрому в Бердянске ракетами ATACMS.
О том, что ВСУ получили и использовали ракеты ATACMS в Украине, также сообщили два анонимных источника Politico.
В российских и украинских телеграм-каналах появились фотографии, снятые, как утверждается, в Бердянске. На фотографиях показаны части ракеты ATACMS.
США официально не сообщали о том, что поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Власти Украины с 2022 года просили, чтобы США передали украинским военным дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. После встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в сентябре 2023 года американские СМИ сообщили, что Байден решил поставить ВСУ немного ракет ATACMS с кассетными боеприпасами, но не стал объявлять об этом публично. Армия США сообщила 3 октября, что готова отправить Украине ATACMS, как только это одобрит Байден.