TWSJ: войска Украины впервые ударили по российским позициям тайно доставленными в страну ракетами дальнего радиуса действия

В сообщении WSJ не уточняется, какие цели поразили ракеты ATACMS. При этом издание отметило, что ВСУ 17 октября объявили об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске, занятых российскими войсками. Российские провоенные телеграм-каналы допускали, что ВСУ могли ударить по аэродрому в Бердянске ракетами ATACMS.

О том, что ВСУ получили и использовали ракеты ATACMS в Украине, также сообщили два анонимных источника Politico.

В российских и украинских телеграм-каналах появились фотографии, снятые, как утверждается, в Бердянске. На фотографиях показаны части ракеты ATACMS.

США официально не сообщали о том, что поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Власти Украины с 2022 года просили, чтобы США передали украинским военным дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. После встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в сентябре 2023 года американские СМИ сообщили, что Байден решил поставить ВСУ немного ракет ATACMS с кассетными боеприпасами, но не стал объявлять об этом публично. Армия США сообщила 3 октября, что готова отправить Украине ATACMS, как только это одобрит Байден.