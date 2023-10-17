СЕЙЧАС | Сборная Эстонии по футболу играет с экзотической сборной Таиланда

До матча:

Ранее сборная Эстонии дважды встречалась с Таиландом: в 2000 году в Бангкоке „синие футболки“ проиграли со счетом 1:2. В 2004 году в том же городе матч закончился со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля, которые победили со счетом 4:3. Таиланд в своем последнем товарищеском матче проиграл Грузии со счетом 0:8, затем сыграл вничью 2:2 с Ираком и выиграл 2:1 у Ливана. Эстония провела три последних матча в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы, где проиграла 0:5 Швеции, 0:5 Бельгии и на прошлой неделе 0:2 Азербайджану.

По сравнению с игрой с Азербайджаном, Эстония будет вынуждена обойтись без полузащитника Маркуса Поома, который вернулся в родной клуб. Мартин Миллер пропустит игру из-за проблем со здоровьем. Также из-за травм игру пропустят защитники Йоонас Тамм, Тайхо Тенисте, Кароль Метс, Эрко Йонне Тыугяс, полузащитник Маркус Соометс и нападающий Рауно Саппинен.

32-летний эстонский нападающий Хенри Аниер, который выступает в чемпионате Гонконга, ранее выступал за тайский клуб „Муангтонг Юнайтед“. Накануне матча Аниер отметил, что преимущество сборной Эстонии в физической подготовке.

„Это будет очень интересная игра, потому что в Эстонии редко встречаются соперники с такой разной футбольной культурой. Надеюсь, это будет интересный и конкурентный матч. У них открытый стиль игры, потому что каждый хочет владеть мячом. Они очень непредсказуемы на чужой половине поля. Наша сильная сторона - физическая форма, а их оборона, возможно, не самая организованная, и нам придется искать там свободные зоны“, — пояснил он.

Что хочет увидеть главный тренер в игре сборной Эстонии Томас Хеберли? „Мы должны быть конкретны в штрафной площади, избегать простых ошибок и простых голов. Азербайджан создал три момента и забил два гола в первом тайме. На таком уровне таких вещей нужно избегать. Неважно, с кем ты играешь, с такими ошибками всегда сложно добиться результата“.

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